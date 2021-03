CHARLESTON, WV (WOWK) – The Springtime weather is allowing many blooms to show up across the Tri-State!

Here is a slideshow of the photos you submitted of blooms, trees and more from around the region. Hopefully they put a smile on your face like they did us!

Andrew Bailey

Andrew Bailey

Angie Bernath

Angie Bernath

Angie Gorman

Arlene Toppins

Avis Lake

Carla Glover

Charistin Clark

Crystal Naylor

Cynthia Beck

Cynthia Beck

Deborah Carter

David McCauley

Dee Robinson Blankenship

Dreama Davis

Dreama Davis

Dustie Gillenwater Jessica Toney

Ella Adkins

Emily Duncan

Emily Duncan

Francesca Wor

Francesca Wor

Gloria Miller

Jill Kryzak Ridenour

Jill Kryzak Ridenour

Joshua Murdock

Juelia and Dan Campbell

Kaitlin Jordan

Kim Buck Haught

Lesley Cunningham

Lou Russell

Lou Russell

Monty Dolly

Monty Dolly

Monty Dolly

Monty Dolly

Monty Dolly

Monty Dolly

Monty Dolly

Monty Dolly

Monty Dolly

Monty Dolly

Natalie Wadas

Natalie Wadas

Renee Adkins Fulks

Rhonda Fizer

Sherry Cunningham

Sherry Cunningham

Sherry Cunningham

Sherry Cunningham

Sonora Winds

Sonora Winds

Sorcha Dugan Wolf

Teresa Cook

Travis Cook

Travis Cook

Travis Cook

Warren Moore

Follow Joe Fitzwater on Facebook and Twitter for the latest weather developments.