Residents urged to take part in National Drug Take Back Day

FRANKFORT, Ky. (AP) – Kentucky State Police officials are encouraging people to participate in National Drug Take Back Day as a way to potentially combat drug misuse.
The program allows people to remove potentially dangerous medicines from homes and dispose of them safely. Officials say 16 collection sites statewide will be available from 10 a.m. to 2 p.m. this Saturday, October 26, 2019.
This will be the 18th National Drug Take Back Day. The campaign has resulted in millions of pounds of opioids and other medicines being gathered, reducing possible drug misuse.
For the first time, the U.S. Drug Enforcement Administration and partnering law enforcement agencies will accept vaping devices and cartridges at any drop off location during the event.
Officials say many abused prescription drugs are obtained from family and friends, often from home medicine cabinets.
The following list includes collection sites in our area. A complete list of collection sites is available on the U.S. Drug Enforcement Administration website.
|COLLECTION SITE
|CABELL COUNTY SHERIFF
DRUG EMPORIUM
|Map
|MILTON POLICE DEPARTMENT
MILTON VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT
|Map
|HURRICANE POLICE DEPARTMENT
HURRICANE POLICE DEPARTMENT
PUTNAM WELLNESS COALITION
|Map
|HUNTINGTON POLICE DEPARTMENT
CABELL HUNTINGTON HEALTH DEPARTMENT
|Map
|WEST VIRGINIA STATE POLICE
HAMLIN DETACHMENT
|Map
|HAMLIN POLICE DEPARTMENT
HAMLIN TOWN HALL
|Map
|PUTNAM COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
KROGER
|Map
|WINFIELD WV POLICE DEPT
WINFIELD WV POLICE DEPARTMENT
|Map
|CEREDO WV POLICE DEPT
CEREDO PD
|Map
|ST. ALBANS POLICE DEPARTMENT
ST. ALBANS POLICE DEPARTMENT
|Map
|NITRO POLICE DEPARTMENT
NITRO POLICE DEPARTMENT
|Map
|KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
ST. ALBANS DETACHMENT/SGT. FLOWERS
|Map
|KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S DETACHMENT
CROSS LANES DETACHMENT/CPT MEADOWS
|Map
|MASON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
MASON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|Map
|WEST VIRGINIA STATE POLICE
SOUTH CHARLESTON DETACHMENT
|Map
|SOUTH CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
WAL-MART
SOUTHRIDGE
|Map
|KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
SISSONVILLE DETACHMENT/LT. L.. DEITZ
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
WALGREENS DRUGSTORE
PARKING LOT
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
CAPITOL MARKET
|Map
|JACKSON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
KENNA VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT
|Map
|WV DIVISION OF PROTECTIVE SERVICES
WV STATE CAPITOL BUILDING
OUTSIDE-CALIFORNIA AVE
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
UNIV. OF CHARLESTON
ROBERT C. BYRD SCHOOL OF PHARMACY
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
DRUG EMPORIUM
|Map
|BOONE COUNTY SHERIFF’S OFFICE
BOONE COUNTY SHERIFF’S OFFICE
COUNTY COURTHOUSE
|Map
|RIPLEY POLICE DEPARTMENT
WAL-MART
PARKING LOT
|Map
|CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
PIGGLY WIGGLY
PARKING LOT
|Map
|MASON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
NEW HAVEN VOLUNTEER FIRE DEPT
|Map
|MASON POLICE DEPARTMENT
WAL-MART
|Map
|KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANWHA COUNTY SHERIFF’S DEPT
ELKVIEW DETACHMENT/LT. K. WHITE
|Map
|JACKSON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
RAVENSWOOD VOLUNTEER FIRE DEPT
|Map
|KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
QUINCY DETACHMENT/CPL B. HOWERY
|Map
|LOGAN COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
WAL-MART SUPER CENTER
FOUNTAIN PLACE MALL
|Map
|PORTSMOUTH POLICE DEPARTMENT
KROGER
|Map
|SPENCER POLICE DEPARTMENT
SPENCER POLICE DEPARTMENT
|Map
|WILLIAMSON, WV POLICE DEPARTMENT
WILLIAMSON POLICE DEPARTMENT
|Map
|MATEWAN WV PD
MATEWAN POLICE DEPARTMENT
|Map
|ATHENS POLICE DEPARTMENT
LOWE’S
PARKING LOT
|Map
|WOOD COUNTY WV SHERIFF’S DEPARTMENT
LUBECK VFD
|Map
|WEST VIRGINIA STATE POLICE
PARKERSBURG DETACHMENT
|Map
|WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
BELPRE SENIOR CENTER
PARKING LOT
|Map
|CLAY COUNTY SHERIFF DEPT.
CLAY COUNTY COURT HOUSE
FRONT DOOR/COURTYARD SQUARE
|Map
|PARKERSBURG, WV POLICE DEPARTMENT
CVS PHARMACY
|Map
|OAK HILL WV POLICE DEPARTMENT
KROGER
|Map
|WEST VIRGINIA STATE POLICE
OAK HILL DETACHMENT
|Map
|VIENNA WV POLICE DEPARTMENT
VIENNA VOLUNTEER FD
|Map
|WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
WHITE OAK PHARMACY
PARKING LOT
|Map
|ROSS COUNTY SHERIFF’S OFFICE
ROSS COUNTY LAW COMPLEX
|Map
|CHILLICOTHE POLICE DEPARTMENT
KROGER
PARKING LOT
|Map
|MABSCOTT POLICE DEPARTMENT
WAL-MART
|Map
|WOOD COUNTY WV SHERIFF’S DEPARTMENT
WAVERLY VFD
|Map
|FAIRFIELD-HOCKING-ATHENS MAJOR CRIMES UNIT
KROGER PHARMACY 542
|Map
|NICHOLAS COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
NICHOLAS COUNTY COURTHOUSE
|Map
|WILLIAMSTOWN POLICE DEPT
WILLIAMSTOWN PD
|Map
|WYOMING COUNTY SHERIFF’S OFFICE
RITE AID – MULLENS
12:00-2:00 ONLY
|Map
|MARIETTA POLICE DEPARTMENT
WALMART
IN FRONT OF THE STORE.
|Map
|WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
CORNER OF 2ND ST AND PUTNAM ST
|Map
|WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
DEVOLA MEDICAL CENTER
PARKING LOT
|Map
|WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
BUCKEYE HILLS AREA AGENCY ON AGING
PARKING LOT
|Map
|WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
FORT FRYE HIGH SCHOOL
PARKING LOT
|Map
|WEST VIRGINIA STATE POLICE
WELCH DETACHMENT
|Map
|GILMER COUNTY SHERIFF’S OFFICE
GILMER COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|Map
|MORGAN COUNTY SHERIFF’S OFFICE
MORGAN COUNTY SHERIFF’S OFFICE
|Map
|PLEASANTS COUNTY SHERIFF
PHILLIPS PHARMACY
|Map
|MCDOWELL COUNTY SHERIFF DEPARTMENT
MAGIC MART
|Map
|CIRCLEVILLE POLICE DEPARTMENT
CIRCLEVILLE FIRE DEPARTMENT
STATION ONE
|Map
|FAIRFIELD-HOCKING-ATHENS MAJOR CRIMES UNIT
KROGER
|Map
|DODDRIDGE COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
DODDRIDGE CTY SD
|Map
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