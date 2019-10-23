Residents urged to take part in National Drug Take Back Day

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FRANKFORT, Ky. (AP) – Kentucky State Police officials are encouraging people to participate in National Drug Take Back Day as a way to potentially combat drug misuse.

The program allows people to remove potentially dangerous medicines from homes and dispose of them safely. Officials say 16 collection sites statewide will be available from 10 a.m. to 2 p.m. this Saturday, October 26, 2019.

This will be the 18th National Drug Take Back Day. The campaign has resulted in millions of pounds of opioids and other medicines being gathered, reducing possible drug misuse.

For the first time, the U.S. Drug Enforcement Administration and partnering law enforcement agencies will accept vaping devices and cartridges at any drop off location during the event.

Officials say many abused prescription drugs are obtained from family and friends, often from home medicine cabinets.

The following list includes collection sites in our area. A complete list of collection sites is available on the U.S. Drug Enforcement Administration website.

COLLECTION SITE
CABELL COUNTY SHERIFF
DRUG EMPORIUM		Map
MILTON POLICE DEPARTMENT
MILTON VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT		Map
HURRICANE POLICE DEPARTMENT
HURRICANE POLICE DEPARTMENT
PUTNAM WELLNESS COALITION		Map
HUNTINGTON POLICE DEPARTMENT
CABELL HUNTINGTON HEALTH DEPARTMENT		Map
WEST VIRGINIA STATE POLICE
HAMLIN DETACHMENT		Map
HAMLIN POLICE DEPARTMENT
HAMLIN TOWN HALL		Map
PUTNAM COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
KROGER		Map
WINFIELD WV POLICE DEPT
WINFIELD WV POLICE DEPARTMENT		Map
CEREDO WV POLICE DEPT
CEREDO PD		Map
ST. ALBANS POLICE DEPARTMENT
ST. ALBANS POLICE DEPARTMENT		Map
NITRO POLICE DEPARTMENT
NITRO POLICE DEPARTMENT		Map
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
ST. ALBANS DETACHMENT/SGT. FLOWERS		Map
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S DETACHMENT
CROSS LANES DETACHMENT/CPT MEADOWS		Map
MASON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
MASON COUNTY SHERIFF’S OFFICE		Map
WEST VIRGINIA STATE POLICE
SOUTH CHARLESTON DETACHMENT		Map
SOUTH CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
WAL-MART
SOUTHRIDGE		Map
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
SISSONVILLE DETACHMENT/LT. L.. DEITZ		Map
CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
WALGREENS DRUGSTORE
PARKING LOT		Map
CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
CAPITOL MARKET		Map
JACKSON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
KENNA VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT		Map
WV DIVISION OF PROTECTIVE SERVICES
WV STATE CAPITOL BUILDING
OUTSIDE-CALIFORNIA AVE		Map
CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
UNIV. OF CHARLESTON
ROBERT C. BYRD SCHOOL OF PHARMACY		Map
CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
DRUG EMPORIUM		Map
BOONE COUNTY SHERIFF’S OFFICE
BOONE COUNTY SHERIFF’S OFFICE
COUNTY COURTHOUSE		Map
RIPLEY POLICE DEPARTMENT
WAL-MART
PARKING LOT		Map
CHARLESTON POLICE DEPARTMENT
PIGGLY WIGGLY
PARKING LOT		Map
MASON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
NEW HAVEN VOLUNTEER FIRE DEPT		Map
MASON POLICE DEPARTMENT
WAL-MART		Map
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANWHA COUNTY SHERIFF’S DEPT
ELKVIEW DETACHMENT/LT. K. WHITE		Map
JACKSON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
RAVENSWOOD VOLUNTEER FIRE DEPT		Map
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
KANAWHA COUNTY SHERIFF’S OFFICE
QUINCY DETACHMENT/CPL B. HOWERY		Map
LOGAN COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
WAL-MART SUPER CENTER
FOUNTAIN PLACE MALL		Map
PORTSMOUTH POLICE DEPARTMENT
KROGER		Map
SPENCER POLICE DEPARTMENT
SPENCER POLICE DEPARTMENT		Map
WILLIAMSON, WV POLICE DEPARTMENT
WILLIAMSON POLICE DEPARTMENT		Map
MATEWAN WV PD
MATEWAN POLICE DEPARTMENT		Map
ATHENS POLICE DEPARTMENT
LOWE’S
PARKING LOT		Map
WOOD COUNTY WV SHERIFF’S DEPARTMENT
LUBECK VFD		Map
WEST VIRGINIA STATE POLICE
PARKERSBURG DETACHMENT		Map
WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
BELPRE SENIOR CENTER
PARKING LOT		Map
CLAY COUNTY SHERIFF DEPT.
CLAY COUNTY COURT HOUSE
FRONT DOOR/COURTYARD SQUARE		Map
PARKERSBURG, WV POLICE DEPARTMENT
CVS PHARMACY		Map
OAK HILL WV POLICE DEPARTMENT
KROGER		Map
WEST VIRGINIA STATE POLICE
OAK HILL DETACHMENT		Map
VIENNA WV POLICE DEPARTMENT
VIENNA VOLUNTEER FD		Map
WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
WHITE OAK PHARMACY
PARKING LOT		Map
ROSS COUNTY SHERIFF’S OFFICE
ROSS COUNTY LAW COMPLEX		Map
CHILLICOTHE POLICE DEPARTMENT
KROGER
PARKING LOT		Map
MABSCOTT POLICE DEPARTMENT
WAL-MART		Map
WOOD COUNTY WV SHERIFF’S DEPARTMENT
WAVERLY VFD		Map
FAIRFIELD-HOCKING-ATHENS MAJOR CRIMES UNIT
KROGER PHARMACY 542		Map
NICHOLAS COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
NICHOLAS COUNTY COURTHOUSE		Map
WILLIAMSTOWN POLICE DEPT
WILLIAMSTOWN PD		Map
WYOMING COUNTY SHERIFF’S OFFICE
RITE AID – MULLENS
12:00-2:00 ONLY		Map
MARIETTA POLICE DEPARTMENT
WALMART
IN FRONT OF THE STORE.		Map
WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
CORNER OF 2ND ST AND PUTNAM ST		Map
WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
DEVOLA MEDICAL CENTER
PARKING LOT		Map
WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
BUCKEYE HILLS AREA AGENCY ON AGING
PARKING LOT		Map
WASHINGTON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
FORT FRYE HIGH SCHOOL
PARKING LOT		Map
WEST VIRGINIA STATE POLICE
WELCH DETACHMENT		Map
GILMER COUNTY SHERIFF’S OFFICE
GILMER COUNTY SHERIFF’S OFFICE		Map
MORGAN COUNTY SHERIFF’S OFFICE
MORGAN COUNTY SHERIFF’S OFFICE		Map
PLEASANTS COUNTY SHERIFF
PHILLIPS PHARMACY		Map
MCDOWELL COUNTY SHERIFF DEPARTMENT
MAGIC MART		Map
CIRCLEVILLE POLICE DEPARTMENT
CIRCLEVILLE FIRE DEPARTMENT
STATION ONE		Map
FAIRFIELD-HOCKING-ATHENS MAJOR CRIMES UNIT
KROGER		Map
DODDRIDGE COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT
DODDRIDGE CTY SD		Map

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