There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in West Virginia using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

You may also like: Highest-rated Class of 2021 football recruits from West Virginia

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#50. Gilmer County

– Percent of residents that are veterans: 5.4% (367 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 4

— Korean War: 49

— Vietnam era: 186

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 66

— Gulf War (9/2001 or later): 62

OZinOH // Flickr

#49. Wetzel County

– Percent of residents that are veterans: 5.5% (678 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 54

— Korean War: 129

— Vietnam era: 371

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 88

— Gulf War (9/2001 or later): 36

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#48. Braxton County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (648 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 138

— Vietnam era: 289

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 146

— Gulf War (9/2001 or later): 75

Famartin // Wikimedia Commons

#47. Grant County

– Percent of residents that are veterans: 5.8% (548 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 54

— Vietnam era: 350

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 114

— Gulf War (9/2001 or later): 17

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#46. Webster County

– Percent of residents that are veterans: 5.8% (390 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 58

— Vietnam era: 214

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 28

— Gulf War (9/2001 or later): 74

You may also like: Highest-rated specialty museums in West Virginia, according to Tripadvisor

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#45. Lincoln County

– Percent of residents that are veterans: 5.9% (955 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 131

— Vietnam era: 614

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 159

— Gulf War (9/2001 or later): 51

Nyttend // Wikimedia Commons

#44. Wayne County

– Percent of residents that are veterans: 5.9% (1,893 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 136

— Korean War: 182

— Vietnam era: 995

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 391

— Gulf War (9/2001 or later): 189

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#43. Boone County

– Percent of residents that are veterans: 6.1% (1,065 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 114

— Vietnam era: 564

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 255

— Gulf War (9/2001 or later): 111

Carol M. Highsmith/Library of Congress // Wikimedia Commons

#42. Cabell County

– Percent of residents that are veterans: 6.5% (4,937 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 223

— Korean War: 553

— Vietnam era: 2,359

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 927

— Gulf War (9/2001 or later): 875

Brandon W. Holmes // Wikicommons

#41. Ohio County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (2,301 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 163

— Korean War: 298

— Vietnam era: 1,055

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 476

— Gulf War (9/2001 or later): 309

You may also like: Highest-rated things to do in West Virginia, according to Tripadvisor

Canva

#40. Pleasants County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (407 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 45

— Korean War: 46

— Vietnam era: 156

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 110

— Gulf War (9/2001 or later): 50

O Palsson // Flickr

#39. Kanawha County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (9,952 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 487

— Korean War: 1,035

— Vietnam era: 4,751

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,061

— Gulf War (9/2001 or later): 1,618

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#38. Clay County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (473 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3

— Korean War: 73

— Vietnam era: 311

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 44

— Gulf War (9/2001 or later): 42

Jimmy Emerson, DVM // Flickr

#37. Tyler County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (503 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 50

— Vietnam era: 300

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 68

— Gulf War (9/2001 or later): 73

Valerius Tygart // Wikimedia Commons

#36. Barbour County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (950 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 79

— Vietnam era: 461

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 206

— Gulf War (9/2001 or later): 179

You may also like: Counties with the most college graduates in West Virginia

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#35. Wyoming County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,230 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 48

— Korean War: 186

— Vietnam era: 745

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 155

— Gulf War (9/2001 or later): 96

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#34. Jackson County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,677 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 129

— Korean War: 275

— Vietnam era: 651

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 299

— Gulf War (9/2001 or later): 323

Richie Diesterheft from Chicago, IL, USA // Wikimedia Commons

#33. Roane County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (825 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 42

— Korean War: 68

— Vietnam era: 380

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 172

— Gulf War (9/2001 or later): 163

Jimmy Emerson, DVM // Flickr

#32. Brooke County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,396 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 239

— Vietnam era: 584

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 262

— Gulf War (9/2001 or later): 309

Roger B Wise // Wikimedia Commons

#31. Putnam County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (3,312 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 41

— Korean War: 353

— Vietnam era: 1,562

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 729

— Gulf War (9/2001 or later): 627

Bitmapped // Wikimedia Commons

#30. Mason County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,610 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 129

— Vietnam era: 889

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 371

— Gulf War (9/2001 or later): 184

Famartin // Wikimedia Commons

#29. Preston County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,084 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 132

— Vietnam era: 1,033

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 450

— Gulf War (9/2001 or later): 412

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#28. Nicholas County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,542 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 74

— Korean War: 88

— Vietnam era: 790

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 306

— Gulf War (9/2001 or later): 284

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#27. Marion County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (3,488 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 207

— Korean War: 317

— Vietnam era: 1,538

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 758

— Gulf War (9/2001 or later): 668

jpmueller99 from Shenandoah Valley of VA, USA // Wikimedia Commons

#26. Pocahontas County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (552 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3

— Korean War: 59

— Vietnam era: 294

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 137

— Gulf War (9/2001 or later): 59

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#25. Mercer County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (3,764 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 154

— Korean War: 466

— Vietnam era: 1,996

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 707

— Gulf War (9/2001 or later): 441

Upstateherd // Wikimedia Commons

#24. Harrison County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,226 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 185

— Korean War: 527

— Vietnam era: 1,839

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 845

— Gulf War (9/2001 or later): 830

Canva

#23. Wood County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (5,308 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 229

— Korean War: 439

— Vietnam era: 2,433

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,177

— Gulf War (9/2001 or later): 1,030

Canva

#22. Tucker County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (467 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 95

— Vietnam era: 205

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 99

— Gulf War (9/2001 or later): 47

Taber Andrew Bain // Wikimedia Commons

#21. Greenbrier County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (2,252 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 116

— Korean War: 210

— Vietnam era: 1,137

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 427

— Gulf War (9/2001 or later): 362

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#20. Doddridge County

– Percent of residents that are veterans: 8.1% (583 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 103

— Vietnam era: 339

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 44

— Gulf War (9/2001 or later): 75

Famartin // Wikimedia Commons

#19. Randolph County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,913 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 110

— Korean War: 150

— Vietnam era: 870

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 450

— Gulf War (9/2001 or later): 333

Generic1139 // Wikimedia Commons

#18. Hancock County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,951 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 170

— Korean War: 190

— Vietnam era: 988

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 395

— Gulf War (9/2001 or later): 208

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#17. Lewis County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,059 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 46

— Korean War: 172

— Vietnam era: 501

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 203

— Gulf War (9/2001 or later): 137

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#16. Upshur County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,626 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 134

— Vietnam era: 762

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 349

— Gulf War (9/2001 or later): 319

Tim Kiser // Wikimedia Commons

#15. Raleigh County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (5,013 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 146

— Korean War: 582

— Vietnam era: 2,208

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,170

— Gulf War (9/2001 or later): 907

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#14. Wirt County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (387 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 4

— Korean War: 13

— Vietnam era: 218

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 83

— Gulf War (9/2001 or later): 69

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#13. Summers County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (908 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 42

— Vietnam era: 267

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 306

— Gulf War (9/2001 or later): 278

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#12. Marshall County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (2,180 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 66

— Korean War: 332

— Vietnam era: 1,081

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 422

— Gulf War (9/2001 or later): 279

Generic1139 // Wikimedia Commons

#11. Mineral County

– Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,889 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 136

— Korean War: 229

— Vietnam era: 801

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 364

— Gulf War (9/2001 or later): 359

Pubdog // Wikimedia Commons

#10. Morgan County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,335 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 34

— Korean War: 176

— Vietnam era: 581

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 298

— Gulf War (9/2001 or later): 246

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#9. Ritchie County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (743 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 94

— Vietnam era: 387

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 127

— Gulf War (9/2001 or later): 110

Famartin // Wikimedia Commons

#8. Pendleton County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (539 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 20

— Korean War: 80

— Vietnam era: 243

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 131

— Gulf War (9/2001 or later): 65

Bitmapped // Wikimedia Commons

#7. Monroe County

– Percent of residents that are veterans: 9.5% (1,021 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 121

— Korean War: 111

— Vietnam era: 551

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 93

— Gulf War (9/2001 or later): 145

Famartin // Wikimedia Commons

#6. Fayette County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (3,326 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 94

— Korean War: 341

— Vietnam era: 1,689

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 688

— Gulf War (9/2001 or later): 514

Antony-22 // Wikimedia Commons

#5. Hardy County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,056 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 11

— Korean War: 75

— Vietnam era: 656

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 90

— Gulf War (9/2001 or later): 224

Acroterion // Wikimedia Commons

#4. Berkeley County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (8,772 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 149

— Korean War: 662

— Vietnam era: 3,122

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,752

— Gulf War (9/2001 or later): 2,087

Nyttend // Wikimedia Commons

#3. Taylor County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (1,430 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 71

— Korean War: 147

— Vietnam era: 693

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 400

— Gulf War (9/2001 or later): 119

Famartin // Wikimedia Commons

#2. Jefferson County

– Percent of residents that are veterans: 11.0% (4,829 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 47

— Korean War: 170

— Vietnam era: 1,660

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,805

— Gulf War (9/2001 or later): 1,147

Famartin // Wikimedia Commons

#1. Hampshire County

– Percent of residents that are veterans: 11.4% (2,144 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 35

— Korean War: 267

— Vietnam era: 1,110

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 434

— Gulf War (9/2001 or later): 298