CHARLESTON, WV (WOWK) – The WVSSAC state track & field meet has officially come and gone, with new champions crowned.

Results:

GIRLS 300M HURDLES

Finals 1 Cress, Olivia SR Ritchie County HS 45.17 2 10 2 Blain, Jenna SO Magnolia HS 47.74 2 8 3 McDonough, Abby JR Doddridge County HS 49.07 2 6 4 Davis, Erica SR Saint Marys HS 49.35 2 4 5 Griffin, Emily JR Ritchie County HS 49.53 2 2 6 McDonald, Hallie SR Paden City HS 50.24 2 1 7 Fisher, Hannah FR Chas. Cath. 51.62 2 8 Raynes, Lauren SO Ravenswood HS 51.84 1 9 Sutton, Chanelle FR Union HS 52.64 1 10 Armstrong, Jessica SO Pocahontas Co. 52.79 1 11 Bennett, Emily SR South Harrison HS 53.65 1 12 Still, Mady SO Paden City HS 53.78 1 13 Davis, Kelsey SO Richwood HS 54.20 1 14 Apple, Riley JR Pendleton County HS 54.96 2 15 Smith, Miranda SO Hannan HS 57.28 1 16 Kilgore, Abby FR Buffalo HS 58.27 1

GIRLS 1600M RUN

Finals 1 Sauro, Alyssa FR Williamstown HS 4:58.26 10 2 Lamb, Lexie JR Doddridge County HS 5:04.04 8 3 Lightfritz, Ava FR Williamstown HS 5:25.36 6 4 Winsett, Brianna JR Williamstown HS 5:26.42 4 5 Haddox, Virginia SO Saint Marys HS 5:28.50 2 6 Kirby, Aurelia FR Chas. Cath. 5:31.16 1 7 Lesho, Kristina SR Madonna HS 5:33.15 8 Cottrill, Catherine FR Doddridge County HS 5:41.98 9 Stonestreet, Madison SR South Harrison HS 5:48.51 10 Barnett, Jenna SO Trinity 5:54.20 11 White, Alexis SO Webster County HS 5:57.30 12 Jarrett, Baylee SO Richwood HS 6:04.95 13 Davis, Andrea SO Ritchie County HS 6:09.66 14 Moran, Riley FR Saint Joseph Cen 6:11.53 15 Okuno, Lucia FR Saint Joseph Cen 6:30.30 16 Price, Kadence FR Ravenswood HS 7:06.51

BOYS 1600M RUN

Finals 1 Scott, Aidan SO Wheeling Central 4:34.42 10 2 Cline, Michael SR Wood Co. Christ 4:36.32 8 3 Pitchford, Nick SO Buffalo HS 4:36.86 6 4 Gola, Trent SR Doddridge County HS 4:41.48 4 5 Trembly, Chase JR Williamstown HS 4:42.16 2 6 Skeens, Andrea JR Sherman HS 4:46.50 1 7 Tanouye, Donovan FR Paw Paw HS 4:51.48 8 Stanley, Trey SR Richwood HS 4:52.09 9 Gladwell, Jaden SO Meadow Bridge HS 4:53.36 10 Cannon, Zach JR Williamstown HS 4:56.07 11 Reilly, Patrick SO Buffalo HS 4:57.42 12 Lloyd, Josiah JR Wahama HS 4:57.78 13 Ebert, Jaden FR Tyler Consol. 4:59.06 14 Sites-Woods, Gage JR Pendleton County HS 5:00.55 15 Nulton, Wyatt SR Wirt County HS 5:03.06 16 Collins, Isaac FR Chas. Cath. 5:24.24

GIRLS 4X200M RELAY

Finals 1 Williamstown HS 1:46.11 2 10 1) McMullen, Ella SR 2) Berman, Emma SR 3) Henthorne, Jalie SO 4) Smith, Shelby FR 2 Ritchie County HS 1:51.39 2 8 1) Scott, Marissa JR 2) Nelson, Sophie SR 3) Kopshina, Sydney SO 4) Griffin, Emily JR 3 Magnolia HS 1:51.64 2 6 1) Cline, Kaylee JR 2) Herrick, Bre SR 3) McKeever, Sienna FR 4) Blain, Jenna SO 4 Doddridge County HS 1:53.23 2 4 1) Trent, Anna SO 2) Lloyd, Carrie JR 3) Currey, Payton FR 4) Galagar, Faith SR 5 Clay-Battelle HS 1:54.29 2 2 1) Park, Jalynn SR 2) Hall, Ava SO 3) Chisler, Ashley SR 4) Rose, Keelee FR 6 Moorefield HS 1:55.23 2 1 1) Redman, LaTanya FR 2) Rumer, Sydney FR 3) Roberto, Amani JR 4) Harvey, Taylor SR 7 Wheeling Central Catholic HS 1:56.57 1 1) Doyle, Sydney FR 2) McGhee, Mischa FR 3) Carroll, Ava FR 4) Scott, Lexi JR 8 South Harrison HS 1:56.97 1 1) Baughman, Shellie SR 2) Headley, Reyna SO 3) Bennett, Emily SR 4) Martin, Ashley SO 9 Trinity Christian HS 1:57.32 2 1) Brown, Avonna SR 2) Lynch, Ella SO 3) Sharp, Rylan FR 4) Brown, Sucora SO 10 Pocahontas County HS 1:57.37 1 1) Cover, Jayden SR 2) Vandevender, Olivia SO 3) Casey, Christy JR 4) Pollack, Riley FR 11 Saint Marys HS 1:58.36 2 1) Parks, Addison FR 2) Keife, Savannah FR 3) Lancaster, Caraline SR 4) Brookover, Kierstyn SR 12 Buffalo HS 1:58.45 1 1) Burgess, Courtney JR 2) Barnette, Destiney FR 3) Hale, Chloe JR 4) Saunders, Cheyenne SR 13 Charleston Catholic HS 2:01.33 1 1) Winter, Roxalyn SO 2) Williamson, Sydney JR 3) Persinger, Avery SO 4) Bolles, Sierra JR 14 Richwood HS 2:02.32 1 1) Jarrett, Baylee SO 2) Bailes, Sarah SO 3) Davis, Kelsey SO 4) Dillard, Carlee SO 15 Ravenswood HS 2:08.11 1 1) Barker, Miranda SO 2) Nessleroad, McKenzie FR 3) Cole, Avery SO 4) Raynes, Lauren SO 16 Hannan HS 2:08.93 1 1) Gonzalas, Yanara SO 2) Ashworth, Brooke FR 3) Nance, Summer SO 4) Smith, Miranda SO

BOYS 4X200M RELAY

Finals 1 Wheeling Central Catholic HS 1:32.32 2 10 1) Watkins, Riley JR 2) McWreath, Braden FR 3) Ferrera, Lorenzo JR 4) Blair, Cooper SR 2 Ritchie County HS 1:34.49 2 8 1) Hardy, Seth SR 2) Haught, Ethan JR 3) Henderson, J.D. SR 4) Morrison, Gus SR 3 Saint Marys HS 1:34.69 2 6 1) Roush, Josh JR 2) Doering, Evan JR 3) Girard, Peyton JR 4) Hashman, Braden JR 4 Doddridge County HS 1:35.24 2 4 1) Galagar, Elisha JR 2) Richards, Seth JR 3) Snyder, Talyn FR 4) Ash, Jaycent SR 5 Buffalo HS 1:35.87 1 2 1) Pickens, Connor SO 2) Whittington, Cole FR 3) Smalley, Evan JR 4) Harris, Bradley JR 6 Trinity Christian HS 1:37.46 2 1 1) Knight, Kyle JR 2) Jorge, Ethan JR 3) Yeater, Zane JR 4) Teets, Levi JR 7 Valley (Wetzel) HS 1:37.49 1 1) Shaw, Andrew FR 2) Bates, Triston JR 3) Bates, Sean SO 4) Bassett, Isaiah SR 8 Clay-Battelle HS 1:37.89 2 1) Hall, Zachary SO 2) Chisler, Mason JR 3) Gum, Colton SR 4) Shriver, Carson JR 9 Paden City HS 1:37.99 2 1) Spragg, Jasup SR 2) Anderson, Shane SR 3) Guerra, Mickey SO 4) Hizer, Brandon SR 10 Greenbrier West HS 1:38.80 1 1) Lilly, Tucker SO 2) Agee, Isaac FR 3) Parker, Kaiden JR 4) Nickell, Ty JR 11 Tucker County HS 1:39.88 1 1) Eure, Trent SR 2) Husk, Logan SR 3) Mullenax, Gavin SO 4) Wamsley, Haden SR 12 Pocahontas County HS 1:40.78 1 1) Osborne, Jax JR 2) Beverage, Sean SR 3) Oganian, Max JR 4) Halterman, Ryan JR 13 Magnolia HS 1:41.49 2 1) Mensore, Sam SR 2) Barnes, Marcus SR 3) Gatian, Damien SR 4) Anderson, Landen FR 14 Ravenswood HS 1:42.26 1 1) Haynes, Brandon JR 2) Anderson, Blair JR 3) McGraw, Michael SO 4) Cogar, Andrew FR 15 Webster County HS 1:42.55 1 1) Vandevender, Logan SO 2) Lee, Bryson SO 3) McCourt, Zach SO 4) McMillion, Kyle SO 16 Tolsia HS 1:42.56 1 1) Ramey, Zach SR 2) Clayton, Will SR 3) Riggs, Tylor SR 4) Litton, Jacob SO

BOYS SHOT PUT

Finals 1 Gerlach, Rowen JR Wahama HS 47-09.00 2 10 44-09 45-07 45-09 43-07 47-09 45-08 2 Kasekamp, Dalton JR Paw Paw HS 46-10.00 2 8 43-04 45-05.50 43-07.25 43-11.50 46-03.50 46-10 3 Burnside, Adam JR Doddridge County HS 45-03.00 2 6 41-11.25 40-07.25 FOUL FOUL 45-03 44-10.75 4 Shaffer, Conner SR Ritchie County HS 44-06.50 2 4 41-05.50 42-06.75 43-07 39-10.25 43-05.25 44-06.50 5 Clendenin, Drew SR Buffalo HS 44-00.50 2 2 42-00.50 41-07.75 44-00.50 42-09.50 43-01 43-11 6 Holmes, Jaden SR Tyler Consol. 42-10.00 2 1 40-06 FOUL 42-10 FOUL FOUL 42-02.50 7 Corbett, Aiden SO Williamstown HS 42-05.00 2 39-09.75 39-10.75 41-04.25 42-04.75 42-03 42-05 8 Dawson, Joey SR Magnolia HS 40-11.75 1 39-07.25 40-11.75 FOUL 37-08 40-01.50 40-00.50 9 Zirk, Malachi SR Moorefield HS 40-07.25 2 40-07.25 39-05.50 FOUL 10 Watkins, Ty SO Saint Marys HS 39-08.50 1 FOUL 39-08.50 FOUL 11 Wimer, Logan JR Pocahontas Co. 39-07.50 2 FOUL 39-07.50 38-05 12 Blake, Johnathan JR Doddridge County HS 39-05.75 1 39-05.75 FOUL 36-09.25 13 Booth, Chase SR Wirt County HS 39-02.50 1 39-02.50 38-05 36-11.75 14 Workman, Robert SR Richwood HS 38-05.00 1 38-05 37-03.25 36-05.50 15 Weikart, Ethan SR Saint Marys HS 37-11.75 1 FOUL FOUL 37-11.75 16 Bell, Conner SR Webster County HS 36-01.50 1 36-01.50 36-00.50 34-03

GIRLS DISCUS THROW

Finals 1 Baughman, Shellie SR South Harrison HS 109-07 2 10 104-08 109-00 108-00 109-07 103-02 95-06 2 Wyant, Lilly SR Buffalo HS 104-09 2 8 FOUL 96-06 104-09 102-11 FOUL FOUL 3 Hilvers, Macy JR Ritchie County HS 97-06 1 6 88-08 94-09 FOUL 88-02 97-06 FOUL 4 Cox, Chloe SO Richwood HS 96-06 2 4 90-08 93-05 84-07 95-11 91-05 96-06 5 Poticher, Megan JR Greenbrier West HS 95-10 2 2 89-11 73-03 82-04 FOUL 95-10 FOUL 6 Shamblin, Becca FR Williamstown HS 95-09 2 1 FOUL 77-03 95-09 86-02 90-09 FOUL 7 Hamilton, Lilly JR Saint Marys HS 95-05 1 88-09 94-07 94-11 87-05 89-05 95-05 8 Leonard, Rori SR Webster County HS 94-07 2 91-10 92-08 81-02 94-07 85-06 FOUL 9 Deaton, Sydney SO Tyler Consol. 89-09 2 FOUL FOUL 89-09 10 Buzzard, Autumn JR Sherman HS 88-11 2 88-11 FOUL FOUL 11 Zarco, Areonna SO Hundred HS 88-04 1 87-01 FOUL 88-04 12 Delaney, Leah JR Hundred HS 84-02 1 83-09 FOUL 84-02 13 Richards, Kiley SO Gilmer County HS 82-06 2 82-06 80-10 79-09 14 Lynch, Haley SO Doddridge County HS 80-09 1 78-00 71-06 80-09 15 Williams, A'Kaia FR Doddridge County HS 77-11 1 60-03 77-11 66-09 16 Schramm, Marie SR Paden City HS 75-06 1 75-06 71-05 FOUL

BOYS HIGH JUMP

Finals 1 Huffman, Haiden SR James Monroe HS J6-02.00 10 Jump off winner 6-2 5-06 5-08 5-10 6-00 6-02 6-04 O O XXO O O XXX 2 Amos, Peyton JR Webster County HS J6-02.00 8 5-06 5-08 5-10 6-00 6-02 6-04 XO O O XO O XXX 3 Anderson, Shane SR Paden City HS 5-10.00 6 5-06 5-08 5-10 6-00 O XXO XXO XXX 4 Keplinger, Dean SR Moorefield HS 5-08.00 4 5-06 5-08 5-10 O O XXX 5 Bassett, Isaiah SR Valley (Wetzel) HS J5-08.00 2 5-06 5-08 5-10 XO XO XXX 6 Livengood, Chase FR Trinity J5-08.00 1 5-06 5-08 5-10 O XXO XXX 7 Fertig, Gunner SO Buffalo HS J5-08.00 5-06 5-08 5-10 XO XXO XXX 8 Beverlin, Austin SR Magnolia HS 5-06.00 5-06 5-08 O XXX 8 Skeens, Andrea JR Sherman HS 5-06.00 5-06 5-08 O XXX 10 Henderson, J.D. SR Ritchie County HS J5-06.00 5-06 5-08 XXO XXX -- Osborne, Jax JR Pocahontas Co. NH 5-06 XXX -- Harris, Wyatt FR Wahama HS NH 5-06 XXX -- Davis, Xander SO Gilmer County HS NH 5-06 XXX -- Miller, Aiden JR Richwood HS NH 5-06 XXX -- Fox, Issaha JR Tygarts Valley HS NH 5-06 XXX -- Dehaven, Jacob SO Doddridge County HS DNS

GIRLS LONG JUMP

Finals 1 Cress, Olivia SR Ritchie County HS 17-06.75 2 10 FOUL 16-01 17-06.75 17-00.25 FOUL 15-07.25 2 Galagar, Faith SR Doddridge County HS 16-00.75 2 8 16-00.75 FOUL FOUL 15-00.25 15-01.75 15-07.50 3 Jackson, Lilly SR James Monroe HS 15-09.00 1 6 14-10.75 15-02.25 15-09 15-01.75 15-04 15-00.75 4 Bell, Joie JR Tygarts Valley HS 15-07.50 2 4 14-07.50 14-07 15-07.50 13-11.25 15-04 15-00.50 5 Higgins, Winter SO Valley (Wetzel) HS 15-05.50 2 2 15-00 FOUL 14-11.25 14-10.50 14-11 15-05.50 6 Jarrett, Baylee SO Richwood HS 15-02.25 1 1 14-05.25 14-07.25 14-07.50 14-01.50 15-02.25 14-01.50 7 Doyle, Sydney FR Wheeling Central 14-06.00 2 13-11.50 13-04.25 11-06.75 13-06.75 FOUL 14-06 8 Tuttle, Addie SR Hundred HS 14-05.75 2 13-00.75 14-00.25 14-02 14-02 14-05.75 14-02.75 9 Corbin, Pricilla FR Paw Paw HS 13-10.00 2 13-01.25 13-10 13-06.75 10 Kramer, Jasey FR Pocahontas Co. 13-08.00 1 FOUL 12-11.75 13-08 11 Rohde, Jaci SR Magnolia HS 13-03.50 2 FOUL 13-03.50 FOUL 12 Burgess, Courtney JR Buffalo HS 13-02.50 1 13-02.50 FOUL 13-02.50 13 Sharp, Rylan FR Trinity 12-10.00 1 12-00.50 12-08.25 12-10 14 Mullins, Quincey FR Saint Joseph Cen 12-02.00 1 12-02 FOUL FOUL -- Sawinski, Jocelyn SO Paden City HS FOUL 2 FOUL FOUL FOUL -- Rose, Raelei SR Wirt County HS DNS 1

GIRLS POLE VAULT

Finals 1 McDonough, Abby JR Doddridge County HS 10-00.00 10 7-00 7-06 8-00 8-06 9-00 9-06 10-00 10-06.25 PPP O O O O O O XXX 2 Berman, Emma SR Williamstown HS 9-00.00 8 7-00 7-06 8-00 8-06 9-00 9-06 PPP PPP O O O XXX 3 Anderson, Madelyn SR Williamstown HS J9-00.00 5 7-00 7-06 8-00 8-06 9-00 9-06 PPP PPP O O XO XXX 3 Trent, Anna SO Doddridge County HS J9-00.00 5 7-00 7-06 8-00 8-06 9-00 9-06 O O O O XO XXX 5 Rohde, Jaci SR Magnolia HS 8-06.00 1 7-00 7-06 8-00 8-06 9-00 O O O O XXX 5 Kopshina, Sydney SO Ritchie County HS 8-06.00 1 7-00 7-06 8-00 8-06 9-00 PPP O O O XXX 5 Chisler, Ashley SR Clay-Battelle HS 8-06.00 1 7-00 7-06 8-00 8-06 9-00 O O O O XXX 8 Parks, Addison FR Saint Marys HS 8-00.00 7-00 7-06 8-00 8-06 PPP O O XXX 9 Hieronymus, Michaela SR Wahama HS J8-00.00 7-00 7-06 8-00 8-06 O O XO XXX 10 Zide, Izabel FR Williamstown HS 7-00.00 7-00 7-06 XO XXX -- Park, Jalynn SR Clay-Battelle HS NH 7-00 XXX

GIRLS 4X800M RELAY

Finals 1 Williamstown HS 10:22.14 10 1) Lightfritz, Ava FR 2) Winsett, Brianna JR 3) Ortiz, Reagan SO 4) Sauro, Alyssa FR 2 Charleston Catholic HS 10:23.60 8 1) Kirby, Aurelia FR 2) Brown, Palmer JR 3) Fisher, Hannah FR 4) Custer, Gabrielle JR 3 Doddridge County HS 10:36.06 6 1) Holden, Bailey FR 2) Gola, Emily JR 3) Cumberledge, Cassie FR 4) Cottrill, Catherine FR 4 Trinity Christian HS 10:59.57 4 1) Knight, Lydia FR 2) Sharp, Rylan FR 3) Byrne, Bethany FR 4) Pancoast, Sofia JR 5 Madonna HS 11:04.61 2 1) Lesho, Kristina SR 2) Wingett, Ella SO 3) Sophia, Zaneski SO 4) DiBacco, Sofia-Teresa SR 6 Tucker County HS 11:07.55 1 1) Callaway, Lilly JR 2) Hardy, Hannah JR 3) Chambers, Erin JR 4) Hicks, Katie SO 7 Saint Marys HS 11:08.16 1) Greenleaf, Sophie SO 2) Davis, Jaela SO 3) Becker, Erika SR 4) Bartrug, Natalie FR 8 South Harrison HS 11:12.83 1) Smith, Taylor JR 2) James, Dakota FR 3) Headley, Reyna SO 4) Stonestreet, Madison SR 9 Ritchie County HS 11:22.81 1) Davis, Andrea SO 2) Sullivan, Kaitlyn SO 3) Patterson, Whitley SO 4) Williams, Chesnee SO 10 East Hardy HS 11:48.53 1) Flynn, Kelly FR 2) Mills, Kayle SO 3) Cowgill, Aubrey FR 4) Tinnell, Brooklyn FR 11 Moorefield HS 11:48.77 1) Rumer, Sydney FR 2) Molen, Molly FR 3) Keplinger, Makenzie SR 4) Cremann, Emma SO 12 Petersburg HS 12:01.29 1) Keplinger, Alexis JR 2) Hott, Kelsi SR 3) Kitzmiller, Addison FR 4) Sites, Ryen SO 13 Wirt County HS 12:50.29 1) Rood, Brooklyn SR 2) Cutlip, Megan FR 3) Allen, Shaylie SR 4) Cottrell, Meredith JR 14 Greenbrier West HS 13:18.52 1) Lilly, Gabbie FR 2) Wickline, Larissa FR 3) McCallister, Cheyenne JR 4) McKenzie, Trysta SO 15 Buffalo HS 15:02.94 1) Shrewsbury, Ariana SO 2) Woods, Noel JR 3) Hoffman, Grace FR 4) Woods, Mia SR

BOYS 4X800M RELAY

Finals 1 Magnolia HS 8:44.73 10 1) Zombotti, Lucas JR 2) Davis, Landen FR 3) Davis, Jordan JR 4) Renner, Brady SR 2 Saint Marys HS 8:49.71 8 1) Moore, Waylon SR 2) Westfall, Reece FR 3) Mote, Jay FR 4) Kent, Ryan FR 3 Buffalo HS 8:53.23 6 1) Pitchford, Nick SO 2) Reilly, Patrick SO 3) Mallett, Jackson SO 4) Harris, Justus JR 4 Charleston Catholic HS 8:56.61 4 1) Perry, Hunter SO 2) Shaf, Nicholas SR 3) Keith, Raymond JR 4) Collins, Isaac FR 5 Ravenswood HS 9:00.09 2 1) Haynes, Brandon JR 2) Moore, Logan JR 3) Nickerson, Thomas FR 4) Milhoan, Wyatt SO 6 Ritchie County HS 9:03.15 1 1) Moore, Cayden SO 2) Knight, Heath JR 3) Owens, Russell SO 4) Owens, Alex SO 7 Williamstown HS 9:08.78 1) Cannon, Zach JR 2) Johnson, Julian FR 3) Coiner, William FR 4) Trembly, Chase JR 8 East Hardy HS 9:17.44 1) Schetrom, Elijah JR 2) Hershberger, Wade SO 3) Tarallo, Tyler SO 4) Parker, Brandon JR 9 Trinity Christian HS 9:18.41 1) Kincaid, Robert FR 2) Tomlinson, Ethan FR 3) Livengood, Chase FR 4) Dixon, Peyton SR 10 Pocahontas County HS 9:18.67 1) Beverage, Sean SR 2) Carroll, Brycen JR 3) Oganian, Max JR 4) Armstrong, Ethan SR 11 Doddridge County HS 9:19.26 1) Lloyd, Caleb SR 2) Berke, Josh SO 3) Wekseth, Caleb JR 4) Gola, Trent SR 12 Tucker County HS 9:25.11 1) Witemore, Devin SR 2) Strawderman, Wesley SR 3) Reall, Jared FR 4) Poling, Clay SR 13 South Harrison HS 9:31.24 1) Bell, Sean FR 2) Radcliff, Michael JR 3) Nolan, Spencer SO 4) Finster, Tanner JR 14 Webster County HS 9:31.94 1) Stalnaker, Samuel SR 2) Wright, Austin SO 3) Pyle, Isaac JR 4) Simons, Josh SO 15 Petersburg HS 10:10.26 1) Yeager, Jackson SO 2) Rochette, Spencer FR 3) Kisamore, Corey SO 4) Boddy, William SO 16 Wahama HS 11:27.31 1) Hieronymus, Gavin SO 2) Johnson, William JR 3) Lloyd, Josiah JR 4) VanMatre, Michael JR

GIRLS 100M DASH

Finals 1 Davis, Erica SR Saint Marys HS 12.71 10 2 McMullen, Ella SR Williamstown HS 13.04 8 3 Rohde, Jaci SR Magnolia HS 13.16 6 4 Snyder, Holly SR East Hardy HS 13.36 4 5 Spickard, Angelina SR Madonna HS 13.59 2 6 Spickard, Gabriella FR Madonna HS 13.63 1 7 Neal, Lacey SR Wahama HS 13.84 8 Bell, Joie JR Tygarts Valley HS 14.42

BOYS 100M DASH

Finals 1 Roush, Josh JR Saint Marys HS 11.36 10 11.352 2 Stinespring, Leo SR Doddridge County HS 11.36 8 11.360 3 Hamric, Ean SR Gilmer County HS 11.47 6 4 Harris, Bradley JR Buffalo HS 11.65 4 5 Blair, Cooper SR Wheeling Central 11.74 2 6 Hall, Zachary SO Clay-Battelle HS 11.76 1 11.751 7 McWreath, Braden FR Wheeling Central 11.76 11.759 8 Teets, Levi JR Trinity 11.78

GIRLS 100M HURDLES

Finals 1 Cress, Olivia SR Ritchie County HS 15.87 10 2 Scott, Marissa JR Ritchie County HS 16.98 8 3 Lanham, Landrie SR Tygarts Valley HS 17.34 6 4 McDonough, Abby JR Doddridge County HS 17.43 4 5 Sullivan, Hannah SO Chas. Cath. 17.68 2 6 Hardy, Sophia SO Petersburg HS 17.87 1 7 McDonald, Hallie SR Paden City HS 17.88 -- Fleming, Tara SR Williamstown HS DQ Touched Hurdle

BOYS 110M HURDLES

Finals 1 Hashman, Braden JR Saint Marys HS 21.00 10 no time 2 Moore, Marlon SR Ritchie County HS 22.00 8 no time 3 Weekley, Isaac SR Wood Co. Christ 23.00 6 no time 4 Anderson, Shane SR Paden City HS 24.00 4 no time 5 Fertig, Gunner SO Buffalo HS 25.00 2 no time 6 McMillion, Dakota SR Webster County HS 26.00 1 no time 7 Girard, Peyton JR Saint Marys HS 27.00 no time 8 Warner, Wade JR Tygarts Valley HS 28.00 no time

GIRLS 4X100M RELAY

Finals 1 Williamstown HS 50.75 2 10 1) McMullen, Ella SR 2) Berman, Emma SR 3) Henthorne, Jalie SO 4) Reynolds, Brookelyn JR 2 Magnolia HS 52.78 2 8 1) Cline, Kaylee JR 2) Herrick, Bre SR 3) McKeever, Sienna FR 4) Rohde, Jaci SR 3 Doddridge County HS 53.56 2 6 1) Trent, Anna SO 2) Lloyd, Carrie JR 3) Currey, Payton FR 4) Galagar, Faith SR 4 Moorefield HS 53.62 2 4 1) Ray, Teia JR 2) Molen, Molly FR 3) Roberto, Amani JR 4) Harvey, Taylor SR 5 Ritchie County HS 54.66 2 2 1) Scott, Marissa JR 2) Kopshina, Sydney SO 3) Hogue, Ivy JR 4) Nelson, Sophie SR 6 Wheeling Central Catholic HS 54.95 1 1 1) Doyle, Sydney FR 2) McGhee, Mischa FR 3) Carroll, Ava FR 4) Scott, Lexi JR 7 Saint Marys HS 55.00 2 1) Parks, Addison FR 2) Lancaster, Caraline SR 3) Harper, Sage JR 4) Brookover, Kierstyn SR 8 Wahama HS 55.67 1 1) Neal, Lacey SR 2) Hieronymus, Michaela SR 3) Cade, Heidi FR 4) Vanmeter, Alyssa JR 9 Tygarts Valley HS 55.69 2 1) Bell, Joie JR 2) Shumate, Rommie SO 3) Walden, Felcity JR 4) Lanham, Landrie SR 10 Trinity Christian HS 55.70 1 1) Brown, Avonna SR 2) Lynch, Ella SO 3) Sharp, Rylan FR 4) Brown, Sucora SO 11 Buffalo HS 55.73 1 1) Burgess, Courtney JR 2) Barnette, Destiney FR 3) McDade, Keirstyn SO 4) Saunders, Cheyenne SR 12 Madonna HS 55.99 1 1) Spickard, Angelina SR 2) Welsh, Onna SO 3) Spickard, Gabriella FR 4) Chiodo, Mia SO 13 Tolsia HS 56.83 1 1) Block, Autumn JR 2) Booth, Nataley SO 3) Artrip, Emily FR 4) Reeves, Serena JR 14 James Monroe HS 56.85 1 1) Miller, Ally FR 2) Dunlap, Ava FR 3) Ballard, Emma SO 4) Boroski, Maggie FR 15 Pocahontas County HS 57.35 1 1) Cover, Jayden SR 2) Smith, Rayna SR 3) Casey, Christy JR 4) Pollack, Riley FR -- Charleston Catholic HS FS 2 1) Sullivan, Hannah SO 2) Brown, Palmer JR 3) Persinger, Olivia SO 4) Bolles, Sierra JR

BOYS 4X100M RELAY

Finals 1 Wheeling Central Catholic HS 44.74 2 10 1) Watkins, Riley JR 2) McWreath, Braden FR 3) Ferrera, Lorenzo JR 4) Blair, Cooper SR 2 Doddridge County HS 45.53 2 8 1) Galagar, Elisha JR 2) Ash, Jaycent SR 3) Snyder, Talyn FR 4) Stinespring, Leo SR 3 Ritchie County HS 46.12 2 6 1) Hardy, Seth SR 2) Haught, Ethan JR 3) Moore, Marlon SR 4) Utter, Bodhi SO 4 Moorefield HS 46.31 2 4 46.302 1) Ratcliff, Jaxen SR 2) Keplinger, Dean SR 3) Carr, Jarrett JR 4) Taylor, Diego FR 5 Clay-Battelle HS 46.31 2 2 46.306 1) Hall, Zachary SO 2) Kolat, Adam JR 3) Gum, Colton SR 4) Shriver, Carson JR 6 Tygarts Valley HS 46.99 2 1 1) George, Walker JR 2) Warner, Wade JR 3) Daniels, Collin SR 4) Hulver, Nathaniel SO 7 Trinity Christian HS 47.07 2 1) Yeater, Zane JR 2) Knight, Kyle JR 3) Jorge, Ethan JR 4) Teets, Levi JR 8 Greenbrier West HS 47.48 1 1) Lilly, Tucker SO 2) Agee, Isaac FR 3) Parker, Kaiden JR 4) Nickell, Ty JR 9 Tucker County HS 47.51 1 1) Husk, Logan SR 2) Eure, Trent SR 3) Knotts, JJ SR 4) Wamsley, Haden SR 10 Webster County HS 47.84 1 1) McMillion, Kyle SO 2) Lee, Bryson SO 3) Cutlip, Isaac FR 4) Vandevender, Logan SO 11 Tolsia HS 47.99 1 1) Ramey, Zach SR 2) Clayton, Will SR 3) Blackburn, Eli SR 4) Litton, Jacob SO 12 Saint Marys HS 48.13 2 1) Eddy, Logan FR 2) Doering, Evan JR 3) Tagliarini, Sam JR 4) Moore, Waylon SR 13 Buffalo HS 48.30 1 1) Pickens, Connor SO 2) Whittington, Cole FR 3) Smalley, Evan JR 4) Lake, Wyatt FR 14 James Monroe HS 48.54 1 1) Lilly, Wyatt FR 2) Thomas, Cameron SR 3) Broyles, Caleb JR 4) Huffman, Haiden SR 15 Wahama HS 48.60 1 1) Fields, Dillan FR 2) Harris, Wyatt FR 3) Roque, Josh SR 4) VanMatre, Sawyer SO -- East Hardy HS DNF 1 1) Miller, Mason JR 2) Wilkins, Austin JR 3) Tarallo, Tyler SO 4) Strawderman, Price FR

GIRLS 800M RUN

Finals 1 Sauro, Alyssa FR Williamstown HS 2:17.42@ 10 2 Lamb, Lexie JR Doddridge County HS 2:21.05 8 3 Dimit, Lacey JR Wood Co. Christ 2:29.46 6 4 Cunningham, Savannah SR Calhoun County HS 2:30.25 4 5 Lesho, Kristina SR Madonna HS 2:33.30 2 6 Barnett, Jenna SO Trinity 2:33.49 1 7 Hieronymus, Michaela SR Wahama HS 2:34.04 8 Stonestreet, Madison SR South Harrison HS 2:34.07 9 Headley, Reyna SO South Harrison HS 2:34.46 10 Hicks, Katie SO Tucker County HS 2:36.80 11 Dillard, Carlee SO Richwood HS 2:39.70 12 Vandevender, Olivia SO Pocahontas Co. 2:43.87 13 Moran, Riley FR Saint Joseph Cen 2:45.90 -- Ortiz, Reagan SO Williamstown HS DQ ran out of alley -- Winsett, Brianna JR Williamstown HS DQ ran out of alley -- Kirby, Aurelia FR Chas. Cath. DNS

BOYS 800M RUN

Finals 1 Scott, Aidan SO Wheeling Central 2:03.26 10 2 Pitchford, Nick SO Buffalo HS 2:04.92 8 3 Thomas, Matthew JR Greenbrier West HS 2:05.17 6 4 Cline, Michael SR Wood Co. Christ 2:06.32 4 5 Skeens, Andrea JR Sherman HS 2:06.99 2 6 Renner, Brady SR Magnolia HS 2:08.78 1 7 Kent, Ryan FR Saint Marys HS 2:10.91 8 Owens, Alex SO Ritchie County HS 2:11.62 9 Gola, Trent SR Doddridge County HS 2:12.74 10 Finster, Tanner JR South Harrison HS 2:13.42 11 Shaf, Nicholas SR Chas. Cath. 2:15.92 12 Stanley, Trey SR Richwood HS 2:16.07 13 Lloyd, Caleb SR Doddridge County HS 2:16.85 14 Mallett, Jackson SO Buffalo HS 2:19.39 15 Trembly, Chase JR Williamstown HS 2:20.48 16 Lloyd, Josiah JR Wahama HS 2:40.56

GIRLS 200M DASH

Finals 1 Davis, Erica SR Saint Marys HS 25.79 10 2 Smith, Shelby FR Williamstown HS 26.49 8 3 Reynolds, Brookelyn JR Williamstown HS 26.76 6 4 Blain, Jenna SO Magnolia HS 27.35 4 5 Harvey, Taylor SR Moorefield HS 28.37 2 6 Pancoast, Sofia JR Trinity 28.44 1 7 Spickard, Angelina SR Madonna HS 28.87 8 Cunningham, Savannah SR Calhoun County HS 28.93

BOYS 200M DASH

Finals 1 Stinespring, Leo SR Doddridge County HS 22.62 10 2 Roush, Josh JR Saint Marys HS 23.03 8 3 Harris, Bradley JR Buffalo HS 23.37 6 4 Hamric, Ean SR Gilmer County HS 23.41 4 5 Blair, Cooper SR Wheeling Central 23.44 2 6 Teets, Levi JR Trinity 23.87 1 7 Liveo, Joseph JR Wirt County HS 23.93 8 Rowe, Brindle SR Petersburg HS 24.17

GIRLS 4X102.5M SHUTTLE HURDLES

Finals 1 Tygarts Valley HS 1:09.01 4 10 1) Bell, Joie JR 2) George, Alyvia JR 3) Shumate, Rommie SO 4) Lanham, Landrie SR 2 Paden City HS 1:10.45 4 8 1) Sawinski, Jocelyn SO 2) Still, Mady SO 3) Dalrymple, Brandis SR 4) McDonald, Hallie SR 3 Doddridge County HS 1:11.13 4 6 1) Trent, Anna SO 2) Lloyd, Carrie JR 3) Ezell, Molley SR 4) McDonough, Abby JR 4 Charleston Catholic HS 1:11.31 3 4 1) Sullivan, Hannah SO 2) Fisher, Hannah FR 3) Custer, Gabrielle JR 4) Brown, Palmer JR 5 Clay-Battelle HS 1:12.29 3 2 1) Rose, Keelee FR 2) Park, Jalynn SR 3) Hall, Ava SO 4) Chisler, Ashley SR 6 Saint Marys HS 1:14.39 3 1 1) Haught, Ryleigh FR 2) Moore, Josey SR 3) Parks, Addison FR 4) Armstrong, Kamryn JR 7 Williamstown HS 1:15.35 4 1) Smith, Avery JR 2) Anderson, Sydney FR 3) Zide, Izabel FR 4) Fleming, Tara SR 8 East Hardy HS 1:17.04 2 1) Snyder, Holly SR 2) Hershberger, Carly SR 3) Pyles, Samara FR 4) Good, Megan SO 9 Moorefield HS 1:17.28 2 1) Redman, LaTanya FR 2) Wratchford, Grace SR 3) Crites, Madilyn SR 4) Ray, Teia JR 10 Greenbrier West HS 1:17.74 2 1) Poticher, Megan JR 2) Griffith, Megan FR 3) McKenzie, Trysta SO 4) Palmer, Raelyn JR 11 Tyler Consolidated HS 1:17.77 2 1) Haught, Makayla SR 2) Kanz, Trinity JR 3) Doak, Bridget FR 4) Garuccio, Bella FR 12 Pocahontas County HS 1:20.42 1 1) Kramer, Jasey FR 2) Cochran, Brianna FR 3) Hoke, Taiylor SO 4) Armstrong, Jessica SO 13 Buffalo HS 1:25.56 1 1) Kilgore, Abby FR 2) Downey, Aubrey FR 3) Cochran, Evelyn FR 4) McDade, Keirstyn SO 14 Ravenswood HS 1:31.44 1 1) Ward, Haley SR 2) Barker, Miranda SO 3) Hines, Ciara JR 4) Cole, Avery SO 15 Sherman HS 1:32.65 1 1) Ferrell, Michelle SO 2) Wilson, Natalie SO 3) Hunter, Miah FR 4) Caldwell, Kari SO -- Petersburg HS DQ 3 #3 left early 1) Keplinger, Alexis JR 2) Kitzmiller, Addison FR 3) Hedrick, Rhenn SO 4) Hardy, Sophia SO

BOYS 4X110M SHUTTLE HURDLES

Finals 1 Ritchie County HS 1:01.39 4 10 1) Worstell, Dom JR 2) Haught, Ethan JR 3) Hamilton, Jonah FR 4) Moore, Marlon SR 2 Greenbrier West HS 1:02.65 4 8 1) Poticher, Brandon FR 2) Nickell, Ty JR 3) Parker, Kaiden JR 4) Agee, Isaac FR 3 Paden City HS 1:02.78 4 6 1) Spragg, Jasup SR 2) Landauer, Julian SO 3) Smith, Logan JR 4) Anderson, Shane SR 4 Doddridge County HS 1:04.03 4 4 1) Smith, Kaden SR 2) Curran, Riley JR 3) Bates, Gabriel SR 4) Richards, Seth JR 5 Magnolia HS 1:04.85 3 2 1) Gatian, Damien SR 2) Barnes, Marcus SR 3) Beverlin, Austin SR 4) Renner, Brady SR 6 Tygarts Valley HS 1:06.97 3 1 1) Sutton, Alex JR 2) Jones, Nathan JR 3) Hulver, Nathaniel SO 4) Warner, Wade JR 7 Moorefield HS 1:07.04 3 1) Sherman, Grant SO 2) Eye, Peyton JR 3) Carr, Jarrett JR 4) Ratcliff, Jaxen SR 8 South Harrison HS 1:08.26 2 1) Moreno, Aiden JR 2) Radcliff, Michael JR 3) Smith, Brendon SR 4) Smith, Wyatt JR 9 Buffalo HS 1:08.30 2 1) Morlechetta, Austin FR 2) Fertig, Gunner SO 3) Harris, Justus JR 4) Webb, Malachi JR 10 Tucker County HS 1:08.35 2 1) Poling, Clay SR 2) Wamsley, Haden SR 3) Boyles, Allan FR 4) Husk, Logan SR 11 East Hardy HS 1:10.91 2 1) Tarallo, Tyler SO 2) Miller, Mason JR 3) Mathias, Eli FR 4) Shamburg, Brennan FR 12 Wood County Christian HS 1:11.43 1 1) Weekley, Isaac SR 2) Dimit, Jonathon FR 3) Cline, Michael SR 4) Erlandson, Christian SO 13 Richwood HS 1:11.55 1 1) Landreth, Joshua SR 2) Duke, Tristan SR 3) Williams, Caleb SO 4) Wargo, Hunter SR 14 Sherman HS 1:12.43 1 1) Ring, Tucker JR 2) Ring, Shane SO 3) Welch, Jacob SR 4) Hager, Timothy JR 15 Webster County HS 1:13.41 3 1) Cutlip, Isaac FR 2) Williamson, Codi SR 3) Ratliff, Zach JR 4) McMillion, Dakota SR 16 Wahama HS 1:14.55 1 1) Roque, Josh SR 2) Johnson, William JR 3) Fields, Dillan FR 4) Barnitz, Ashton SO

GIRLS 4X400M RELAY

Finals 1 Williamstown HS 4:10.67 2 10 1) Smith, Shelby FR 2) Berman, Emma SR 3) Reynolds, Brookelyn JR 4) McMullen, Ella SR 2 Doddridge County HS 4:28.23 2 8 1) Cottrill, Catherine FR 2) Galagar, Faith SR 3) Lloyd, Carrie JR 4) Lamb, Lexie JR 3 Trinity Christian HS 4:31.58 1 6 1) Brown, Sucora SO 2) Lynch, Ella SO 3) Barnett, Jenna SO 4) Pancoast, Sofia JR 4 Magnolia HS 4:32.28 2 4 1) Simmons, Shy SO 2) Herrick, Bre SR 3) Cline, Kaylee JR 4) Blain, Jenna SO 5 Charleston Catholic HS 4:35.64 2 2 1) Custer, Gabrielle JR 2) Brown, Palmer JR 3) Fisher, Hannah FR 4) Kirby, Aurelia FR 6 Saint Marys HS 4:35.78 2 1 1) Brookover, Kierstyn SR 2) Lancaster, Caraline SR 3) Bartrug, Natalie FR 4) Haddox, Virginia SO 7 Ritchie County HS 4:38.56 2 1) Sullivan, Kaitlyn SO 2) Davis, Andrea SO 3) Kopshina, Sydney SO 4) Griffin, Emily JR 8 South Harrison HS 4:39.67 1 1) Martin, Ashley SO 2) Smith, Taylor JR 3) Bennett, Emily SR 4) Headley, Reyna SO 9 Pocahontas County HS 4:44.48 1 1) Hoke, Taiylor SO 2) Armstrong, Jessica SO 3) Casey, Christy JR 4) Vandevender, Olivia SO 10 Madonna HS 4:45.75 2 1) Spickard, Angelina SR 2) Spickard, Gabriella FR 3) DiBacco, Sofia-Teresa SR 4) Wingett, Ella SO 11 Paden City HS 4:49.63 2 1) Sawinski, Jocelyn SO 2) Mathis, Lexi FR 3) Dalrymple, Brandis SR 4) McDonald, Hallie SR 12 James Monroe HS 4:50.44 1 1) Boroski, Maggie FR 2) Adkins`, Isabel SO 3) Miller, Ally FR 4) Dunlap, Ava FR 13 Buffalo HS 4:50.99 1 1) Hale, Chloe JR 2) Luikart, Courtney JR 3) Kilgore, Abby FR 4) Hoffman, Zoey FR 14 Tucker County HS 4:55.74 1 1) Nichols, Nevaeh SR 2) Gooden, Brianna SO 3) Hardy, Hannah JR 4) Hicks, Katie SO 15 Wirt County HS 5:01.14 1 1) Butler, Alexis FR 2) Rood, Brooklyn SR 3) Sharp, Sarah FR 4) Murphy, Lillian SO 16 Ravenswood HS 5:11.92 1 1) Price, Kadence FR 2) Nessleroad, McKenzie FR 3) Ward, Haley SR 4) Raynes, Lauren SO

BOYS 4X400M RELAY

Finals 1 Doddridge County HS 3:37.13 2 10 1) Snyder, Talyn FR 2) Lloyd, Caleb SR 3) Galagar, Elisha JR 4) Stinespring, Leo SR 2 Saint Marys HS 3:37.16 2 8 1) Hashman, Braden JR 2) Girard, Peyton JR 3) Doering, Evan JR 4) Roush, Josh JR 3 Wahama HS 3:39.90 2 6 1) Harris, Wyatt FR 2) Hieronymus, Gavin SO 3) Lloyd, Josiah JR 4) VanMatre, Sawyer SO 4 Trinity Christian HS 3:42.54 2 4 1) Livengood, Chase FR 2) Travis, Simon FR 3) Jorge, Joshua FR 4) Knight, Kyle JR 5 Ritchie County HS 3:47.16 2 2 1) Moore, Cayden SO 2) Copeland, Garrett SO 3) Henderson, J.D. SR 4) Owens, Russell SO 6 Wheeling Central Catholic HS 3:48.30 1 1 1) Nester, Austin SR 2) White, JJ SO 3) Galbraith, Lucan SO 4) Minor, Luke SO 7 Ravenswood HS 3:49.09 1 1) Haynes, Brandon JR 2) Moore, Logan JR 3) Nickerson, Thomas FR 4) Milhoan, Wyatt SO 8 Williamstown HS 3:49.27 2 1) Allen, Rickie JR 2) White, Logan JR 3) Coleman, John SR 4) Hesson, Colt SO 9 Wirt County HS 3:50.37 1 1) Liveo, Joseph JR 2) Sampson, Isaiah FR 3) Nulton, Wyatt SR 4) Petrovsky, Alexander SR 10 Pocahontas County HS 3:53.30 1 1) Halterman, Ryan JR 2) Beverage, Sean SR 3) Armstrong, Ethan SR 4) Oganian, Max JR 11 Moorefield HS 3:53.71 2 1) Eye, Peyton JR 2) Foster, Gary FR 3) Carr, Jarrett JR 4) Taylor, Diego FR 12 Tucker County HS 4:00.19 1 1) Evick, Connor SR 2) McCRUM, Ethan SO 3) Witemore, Devin SR 4) Wamsley, Haden SR 13 Magnolia HS 4:00.75 2 1) Davis, Jordan JR 2) Barnes, Marcus SR 3) Stillwagoner, Austin SR 4) Shimp, Damon SR 14 Charleston Catholic HS 4:01.05 1 1) Perry, Hunter SO 2) Keith, Raymond JR 3) Collins, Isaac FR 4) Shaf, Nicholas SR 15 Clay-Battelle HS 4:02.57 1 1) White, Brock FR 2) Sharpless, Wyatt FR 3) Chisler, Mason JR 4) Gum, Colton SR 16 James Monroe HS 4:09.79 1 1) Broyles, Caleb JR 2) Crislip, Cameron FR 3) Brim, Dylan SR 4) Jackson, William FR

BOYS 300M HURDLES

Finals 1 Morrison, Gus SR Ritchie County HS 39.67 2 10 2 Hashman, Braden JR Saint Marys HS 41.33 2 8 3 Richards, Seth JR Doddridge County HS 42.74 2 6 4 Weekley, Isaac SR Wood Co. Christ 43.10 2 4 5 Harris, Bradley JR Buffalo HS 43.17 2 2 6 McMillion, Dakota SR Webster County HS 43.92 1 1 7 Cutlip, Isaac FR Webster County HS 44.33 2 8 Moore, Logan JR Ravenswood HS 44.88 1 9 Ramey, Zach SR Tolsia HS 45.25 2 10 Taylor, Ethan SO Petersburg HS 45.37 1 11 Law, Brogan FR Williamstown HS 45.40 1 12 Sherman, Grant SO Moorefield HS 45.60 2 13 Wargo, Hunter SR Richwood HS 46.28 1 14 Moreno, Aiden JR South Harrison HS 46.79 1 15 Travis, Simon FR Trinity 47.06 1 16 Spragg, Jasup SR Paden City HS 47.40 1

FINAL BOYS TEAM RESULTS:

1) Doddridge County HS 86 2) Ritchie County HS 80 3) Saint Marys HS 58 4) Wheeling Central Catholic 55 5) Buffalo HS 39 6) Wahama HS 32 7) Wood County Christian HS 30 8) Gilmer County HS 18 8) James Monroe HS 18 10) Paden City HS 16 10) Webster County HS 16 12) Magnolia HS 15 13) Richwood HS 14 13) Greenbrier West HS 14 15) Paw Paw HS 10 16) Sherman HS 9 16) Moorefield HS 9 18) Williamstown HS 8 19) Trinity Christian HS 7 20) Charleston Catholic HS 4 20) Petersburg HS 4 22) Valley (Wetzel) HS 3 22) Tyler Consolidated HS 3 22) Ravenswood HS 3 22) Clay-Battelle HS 3 26) Pocahontas County HS 2 26) Tygarts Valley HS 2

FINAL GIRLS TEAM RESULTS:

1) Williamstown HS 148 2) Doddridge County HS 88 3) Ritchie County HS 67 4) Saint Marys HS 38 5) Magnolia HS 37 6) Tygarts Valley HS 31 7) South Harrison HS 20 8) Charleston Catholic HS 17 9) Trinity Christian HS 16 10) James Monroe HS 10 11) Paden City HS 9 11) Buffalo HS 9 13) Sherman HS 8 13) Wood County Christian HS 8 15) Union HS 7 15) Moorefield HS 7 15) Madonna HS 7 18) Clay-Battelle HS 5 18) Richwood HS 5 18) Calhoun County HS 5 21) East Hardy HS 4 22) Petersburg HS 3 23) Valley (Wetzel) HS 2 23) Tyler Consolidated HS 2 23) Greenbrier West HS 2 26) Tucker County HS 1 26) Gilmer County HS 1 26) Wheeling Central Catholic 1