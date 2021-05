STARTING GRID | 105th Running of the Indianapolis 500

INDIANAPOLIS — The field is set for the 105th Running of the Indianapolis 500.

Veteran driver Scott Dixon captured the top spot on Pole Day. The 40-year-old shares the front row with 21-year-old Colton Herta and 20-year-old Rinus VeeKay—two up-and-coming drivers who are part of a youth movement in the 2021 field.

Fans will find plenty of familiar names among the starters, including Ed Carpenter, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay, Helio Castroneves, James Hinchcliffe, Takuma Sato, Graham Rahal and Marco Andretti.

The field includes nine former winners (Dixon, Sato, Kanaan, Hunter-Reay, Castroneves, Alexander Rossi, Juan Pablo Montoya, Simon Pagenaud and Will Power).

Row 1

1. (9) Scott Dixon, Chip Ganassi Racing, Honda, 231.695

2. (26) Colton Herta, Andretti Autosport with Curb-Agajanian, Honda, 231.655 mph

3. (21) Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing, Chevrolet, 231.511 mph

Row 2

4. (20) Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing, Chevrolet, 231.504 mph

5. (48) Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing, Honda, 231.032 mph

6. (10) Alex Palou, Chip Ganassi Racing, Honda, 230.616 mph

Row 3

7. (28) Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport, Honda, 230.499 mph

8. (06) Helio Castroneves, Meyer Shank Racing, Honda, 230.355 mph

9. (8) Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing, Honda, 230.318 mph

Row 4

10. (27) Alexander Rossi, Andretti Autosport, Honda, 231.046 mph

11. (18) Ed Jones, Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan, Honda, 231.044 mph

12. (5) Pato O’Ward, Arrow McLaren SP, Chevrolet, 230.864 mph

Row 5

13. (51) Pietro Fittipaldi, Dale Coye Racing with Rick Ware Racing, Honda, 230.846 mph

14. (7) Felix Rosenqvist, Arrow McLaren SP, Chevrolet, 230.744 mph

15. (30) Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda, 230.708 mph

Row 6

16. (29) James Hinchcliffe, Andretti Autosport, Honda, 230.563 mph

17. (3) Scott McLaughlin, Team Penske, Chevrolet, 230.557 mph

18. (15) Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda, 230.521 mph

Row 7

19. (47) Conor Daly, Ed Carpenter Racing, Chevrolet, 230.427 mph

20. (60) Jack Harvey, Meyer Shank Racing, Honda, 230.191 mph

21. (2) Josef Newgarden, Team Penske, Chevrolet, 230.071 mph

Row 8

22. (1) J.R. Hildebrand, A.J. Foyt Racing, Chevrolet, 229.980 mph

23. (45) Santino Ferrucci, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 229.949 mph

24. (86) Juan Pablo Montoya, Arrow McLaren SP, Chevrolet, 229.891 mph

Row 9

25. (98) Marco Andretti, Andretti Herta-Haupert with Marco and Curb-Agajanian, Honda, 229.872 mph

26. (22) Simon Pagenaud, Team Penske, Chevrolet, 229.778 mph

27. (14) Sebastien Bourdais, A.J. Foyt Racing, Chevrolet, 229.744 mph

Row 10

28. (25) Stefan Wilson, Andretti Steinbrenner Autosport, Honda, 229.714 mph

29. (59) Max Chilton, Carlin, Chevrolet, 229.417 mph

30. (4) Dalton Kellett, A.J. Foyt Racing, Chevrolet, 228.323 mph

Row 11