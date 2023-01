HUNTINGTON, WV (WOWK) – Marshall baseball head coach Greg Beals announced the 2023 schedule Thursday.

There are 53 games total, and 28 at home; 15 will be played at the Kennedy Center and 13 will be played at GoMart Ballpark (formerly Appalachian Power Park) in Charleston.

2023 Marshall Baseball Schedule

2/17/2023 Saint Louis Birmingham, Ala. 4:00 PM

2/18/2023 Saint Louis Birmingham, Ala. 3:00 PM

2/19/2023 Saint Louis Birmingham, Ala. 1:00 PM

2/24/2023 Charleston So. Charleston, S.C. 4:00 PM

2/25/2023 Charleston So. Charleston, S.C. 2:00 PM

2/26/2023 Charleston So. Charleston, S.C. 1:30 PM

3/3/2023 St. Johns Huntington, W.Va. 2:00 PM

3/4/2023 St. Johns Huntington, W.Va. 1:00 PM

3/5/2023 St. Johns Huntington, W.Va. 1:00 PM

3/7/2023 Radford Huntington, W.Va. 2:00 PM

3/10/2023 Canisius Huntington, W.Va. 2:00 PM

3/11/2023 Canisius Huntington, W.Va. 1:00 PM

3/12/2023 Canisius Huntington, W.Va. 1:00 PM

3/14/2023 Ohio State Charleston, W.Va. 6:00 PM

3/15/2023 Ohio State Charleston, W.Va. 2:00 PM

3/17/2023 App State* Charleston, W.Va. 7:00 PM

3/18/2023 App State* Charleston, W.Va. 7:00 PM

3/19/2023 App State* Charleston, W.Va. 1:00 PM

3/24/2023 Old Dominion* Norfolk, Va. 6:00 PM

3/25/2023 Old Dominion* Norfolk, Va. 3:00 PM

3/26/2023 Old Dominion* Norfolk, Va. 1:00 PM

3/28/2023 WVU Morgantown, W.Va. 6:30 PM

3/31/2023 ULM* Monroe, La. 7:00 PM

4/1/2023 ULM* Monroe, La. 3:00 PM

4/2/2023 ULM* Monroe, La. 2:00 PM

4/5/2023 WVU Charleston, W.Va. 6:00 PM

4/6/2023 Louisiana* Charleston, W.Va. 6:00 PM

4/7/2023 Louisiana* Charleston, W.Va. 3:00 PM

4/8/2023 Louisiana* Charleston, W.Va. 1:00 PM

4/11/2023 Ohio Athens, Ohio 6:00 PM

4/14/2023 Texas State* San Marcos, Texas 7:00 PM

4/15/2023 Texas State* San Marcos, Texas 3:30 PM

4/16/2023 Texas State* San Marcos, Texas 2:00 PM

4/18/2023 EKU Richmond, Ky. 4:00 PM

4/19/2023 EKU Huntington, W.Va. 3:00 PM

4/21/2023 Georgia Southern* Huntington, W.Va. 3:00 PM

4/22/2023 Georgia Southern* Huntington, W.Va. 1:00 PM

4/23/2023 Georgia Southern* Huntington, W.Va. 1:00 PM

4/28/2023 Georgia State * Atlanta, Ga. 6:00 PM

4/29/2023 Georgia State * Atlanta, Ga. 3:00 PM

4/30/2023 Georgia State * Atlanta, Ga. 1:00 PM

5/2/2023 Virginia Tech Charleston, W.Va. 6:00 PM

5/3/2023 Virginia Tech Blacksburg, Va. 7:00 PM

5/5/2023 James Madison* Charleston, W.Va. 6:00 PM

5/6/2023 James Madison* Charleston, W.Va. 3:00 PM

5/7/2023 James Madison* Charleston, W.Va. 1:00 PM

5/9/2023 Ohio Huntington, W.Va. 3:00 PM

5/12/2023 Troy* Huntington, W.Va. 3:00 PM

5/13/2023 Troy* Huntington, W.Va. 1:00 PM

5/14/2023 Troy* Huntington, W.Va. 1:00 PM

5/18/2023 Coastal Carolina* Myrtle Beach, S.C. 6:00 PM

5/19/2023 Coastal Carolina* Myrtle Beach, S.C. 2:00 PM

5/20/2023 Coastal Carolina* Myrtle Beach, S.C. 1:00 PM

5/23/2023 SBC Tournament Montgomery, Ala. TBA

The 2023 Sun Belt Conference Baseball Tournament will be played in Montgomery, Alabama, at Riverwalk Stadium from May 23 through May 28.