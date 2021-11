Week 10 WV high school football rankings

CHARLESTON, WV (WOWK) – The WVSSAC Week 10 high school football rankings are here; and with no surprise, Herbert Hoover is sitting comfortably in that No. 1 spot for Class AA.

Poca dropped to No. 3 after the 28-0 loss to the Huskies.

Scott beat Winfield with a 28-10 final score; these squads had the same record entering the game. The Skyhawks now sit at No. 9, while the Generals dropped to No. 19.

For Class AAA, Huntington High is sitting in the No. 1 spot for the first time since Week 4; since then, Martinsburg has held the top spot.

Martinsburg fell to Spring Valley, 35-30, which dropped the Bulldogs to No. 2.

The full list of rankings can be found below!

Class AAA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 HUNTINGTON 16.33 9 0 0 346 79 108 39 2 MARTINSBURG 15.3 9 1 0 471 160 108 45 3 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 14.22 9 0 0 334 105 99 29 4 CABELL MIDLAND 14 8 1 0 365 115 96 30 4 UNIVERSITY 14 9 0 0 443 115 105 21 6 JEFFERSON 13.67 8 1 0 376 132 96 27 7 SPRING VALLEY 12 7 2 0 334 124 81 27 8 GREENBRIER EAST 10.78 7 2 0 311 146 78 19 9 GEORGE WASHINGTON 10.33 6 3 0 278 173 72 21 10 PRINCETON SENIOR 10 5 2 0 195 161 57 13 11 HURRICANE 9.67 6 3 0 299 204 69 18 12 SOUTH CHARLESTON 8.44 5 4 0 256 238 60 16 13 JOHN MARSHALL 8.22 6 3 0 269 176 60 14 14 WASHINGTON HIGH SCHOOL 7.56 5 4 0 99 171 60 8 15 MORGANTOWN 6.67 4 5 0 245 241 48 12 16 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 6.44 4 5 0 164 221 45 13 16 WOODROW WILSON 6.44 4 5 0 193 270 45 13 18 PARKERSBURG SOUTH 6.33 4 5 0 231 272 48 9 19 WHEELING PARK 6.14 3 4 0 186 158 33 10 20 Brooke High School 5.75 4 4 0 146 236 42 4 21 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 5.67 4 5 0 220 294 42 9 22 RIVERSIDE 5 3 6 0 144 313 36 9 23 PARKERSBURG 4.89 3 6 0 185 280 36 8 24 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 4.78 3 6 0 111 254 33 10 24 MUSSELMAN 4.78 3 6 0 254 318 36 7 26 OAK HILL 4.44 3 6 0 267 307 33 7 27 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 4.11 3 6 0 81 326 33 4 28 HAMPSHIRE 3.78 3 6 0 200 301 30 4 29 BUCKHANNON-UPSHUR 2.33 2 7 0 133 291 18 3 30 Capital High School 1.67 1 8 0 156 295 12 3 31 PRESTON HIGH SCHOOL 1.33 1 8 0 70 258 12 0 15 RIPLEY 1.2 1 9 0 141 363 12 0

Class AA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 HERBERT HOOVER 12.11 9 0 0 442 36 81 28 2 INDEPENDENCE SENIOR 11.25 8 0 0 467 94 63 27 3 POCA 10.88 7 1 0 207 131 63 24 4 LINCOLN 10.56 8 1 0 223 81 72 23 5 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 10.33 8 1 0 332 156 75 18 6 NORTH MARION 8.88 6 2 0 265 93 57 14 7 NICHOLAS COUNTY 8.78 7 2 0 282 167 60 19 8 ROBERT C. BYRD 8.63 5 3 0 215 120 51 18 9 SCOTT 8 6 3 0 268 173 51 21 9 ROANE COUNTY 8 7 2 0 257 97 57 15 11 GRAFTON 7.67 7 2 0 293 165 57 12 12 LOGAN 7.56 6 3 0 198 149 51 17 13 FRANKFORT 7.33 5 4 0 239 173 48 18 13 LIBERTY (Raleigh) 7.33 6 3 0 189 167 51 15 15 KEYSER 7.22 5 4 0 221 188 45 20 16 SHADY SPRING 7.11 6 3 0 168 185 51 13 17 BLUEFIELD 6.86 4 3 0 227 125 39 9 18 WINFIELD 6.44 5 4 0 242 212 45 13 19 EAST FAIRMONT 6.33 5 4 0 243 248 48 9 20 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 6.13 4 4 0 197 178 36 13 21 BERKELEY SPRINGS 6.11 5 4 0 387 359 45 10 22 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 5.67 5 4 0 144 120 36 15 23 LIBERTY (Harrison) 4.78 4 5 0 198 272 36 7 24 Chapmanville Regional High School 3.56 3 6 0 204 263 27 5 25 MINGO CENTRAL 3.22 3 6 0 232 266 24 5 26 OAK GLEN HIGH SCHOOL 3 2 6 0 128 251 18 6 27 WEIR 2.56 2 7 0 136 255 21 2 28 PIKEVIEW 2.5 2 6 0 121 295 15 5 29 SISSONVILLE 2.44 2 7 0 137 331 18 4 29 NITRO 2.44 2 7 0 75 199 18 4 31 Lewis County 2.11 2 7 0 163 292 18 1 32 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 2 2 7 0 145 274 15 3 32 BRAXTON COUNTY 2 2 7 0 190 336 15 3 34 WAYNE 1.89 2 7 0 180 293 15 2 35 WYOMING EAST 1.11 1 8 0 87 303 9 1 36 WESTSIDE 1 1 9 0 102 322 9 1 37 ELKINS 0 0 9 0 54 365 0 0

