CHARLESTON, WV (WOWK) – The week four WVSSAC football rankings have been released.

The biggest changes in Class AAA: Parkersburg South went from the number one spot down to number six, Huntington jumped from number five to number three, and Cabell Midland went from number eight to number five.

In Class AA: Scott went from number seven to number five, Chapmanville went from 14 to 11, and Herbert Hoover went from 19 to 12.

In Class A: Man went from the number one spot to number five, and Tug Valley cracked the top ten – sitting at number nine.

Below is the full list of rankings:

Class AAA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 MORGANTOWN 13.33 3 0 0 97 20 36 4 2 PARKERSBURG 13 4 0 0 209 35 48 4 3 HUNTINGTON 12.33 3 0 0 170 20 36 1 4 PRINCETON SENIOR 12.25 4 0 0 167 74 45 4 5 CABELL MIDLAND 11.75 4 0 0 186 62 42 5 6 PARKERSBURG SOUTH 11.45 3 1 0 246 123 36 9.8 7 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 10.6 3 1 0 125 38 36 6.4 8 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 10.15 3 1 0 181 79 33 7.6 9 JEFFERSON 9.8 2 1 0 91 73 24 5.4 10 Brooke High School 9.68 3 1 0 96 51 33 5.7 11 WOODROW WILSON 9.65 3 1 0 128 135 33 5.6 12 HURRICANE 9.55 3 1 0 218 59 33 5.2 13 MARTINSBURG 9.5 4 0 0 150 26 36 2 14 OAK HILL 9.4 3 1 0 111 90 30 7.6 15 WHEELING PARK 9.13 2 1 0 118 25 24 3.4 16 MUSSELMAN 8.3 2 2 0 75 85 24 9.2 17 UNIVERSITY 8 2 2 0 102 107 24 8 18 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 7.05 2 2 0 68 111 21 7.2 19 BUCKHANNON-UPSHUR 6.53 2 2 0 90 93 21 5.1 20 RIVERSIDE 6.4 1 2 0 66 85 12 7.2 21 WASHINGTON HIGH SCHOOL 6.3 2 2 0 110 107 21 4.2 22 GEORGE WASHINGTON 6.2 1 3 0 72 147 12 12.8 23 HAMPSHIRE 6 2 2 0 97 138 21 3 23 Capital High School 6 1 2 0 81 194 12 6 25 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 5.1 1 3 0 44 132 12 8.4 26 SOUTH CHARLESTON 3.9 0 4 0 0 289 0 15.6 26 PRESTON HIGH SCHOOL 3.9 1 3 0 53 145 9 6.6 28 SPRING VALLEY 3 0 4 0 82 160 0 12 29 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 2.25 0 4 0 24 241 0 9 30 GREENBRIER EAST 1.95 0 4 0 75 151 0 7.8 30 JOHN MARSHALL 1.95 0 4 0 77 176 0 7.8 32 RIPLEY 1.5 0 4 0 13 159 0 6

Class AA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 NORTH MARION 12.67 3 0 0 131 30 33 5 2 ROANE COUNTY 11 4 0 0 145 45 39 5 3 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 10.67 3 0 0 133 82 30 2 4 WEIR 10 4 0 0 137 48 33 7 5 MINGO CENTRAL 9.75 4 0 0 171 6 30 9 5 SCOTT 9.75 4 0 0 203 69 36 3 7 LINCOLN 9.25 4 0 0 181 30 36 1 8 FRANKFORT 9.18 3 1 0 156 77 30 6.7 9 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 8.6 3 1 0 180 74 30 4.4 9 WINFIELD 8.6 3 1 0 89 106 27 7.4 11 Chapmanville Regional High School 8.18 3 1 0 96 92 27 5.7 12 HERBERT HOOVER 7.58 2 2 0 124 107 21 9.3 13 EAST FAIRMONT 7.43 3 1 0 177 76 27 2.7 14 INDEPENDENCE SENIOR 7.07 2 1 0 157 39 18 3.2 15 NITRO 6.63 2 2 0 190 98 21 5.5 16 KEYSER 6.4 2 1 0 89 39 18 1.2 17 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 6.1 1 2 0 58 117 12 6.3 18 Lewis County 6.08 2 2 0 88 83 18 6.3 19 LIBERTY (Harrison) 5.9 2 1 0 91 54 15 2.7 20 SHADY SPRING 5.85 2 2 0 91 153 15 8.4 21 WESTSIDE 5.4 2 2 0 115 101 18 3.6 22 POCA 5.13 2 2 0 95 116 15 5.5 23 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 4.8 1 2 0 74 64 9 5.4 24 BLUEFIELD 4.73 1 3 0 76 88 12 6.9 25 WAYNE 4.43 1 2 0 78 52 6 7.3 26 LOGAN 3.9 1 2 0 73 82 9 2.7 27 NICHOLAS COUNTY 3.68 1 3 0 119 59 9 5.7 28 BRAXTON COUNTY 3.53 1 3 0 38 145 6 8.1 29 LIBERTY (Raleigh) 3.45 1 3 0 62 144 9 4.8 30 GRAFTON 2.55 0 4 0 75 216 0 10.2 31 OAK GLEN HIGH SCHOOL 2.48 0 4 0 41 158 0 9.9 32 SISSONVILLE 2.03 0 4 0 42 174 0 8.1 33 BERKELEY SPRINGS 1.88 0 4 0 27 189 0 7.5 33 ELKINS 1.88 0 4 0 13 131 0 7.5 35 ROBERT C. BYRD 1.5 0 3 0 48 110 0 4.5 36 PIKEVIEW 1.28 0 4 0 42 180 0 5.1 37 WYOMING EAST 1.13 0 4 0 18 202 0 4.5

Class A