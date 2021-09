Week 5 WV high school football rankings

CHARLESTON, WV (WOWK) – The week five WVSSAC high school football rankings are out; and South Charleston dropped from No. 5 to No. 11.

There were some other movements; Cabell Midland moved up a spot, Herbert Hoover moved to No. 3 despite being 5-0 on the season so far, and East Hardy and Cameron are still sitting at the top of Class A.

The full lists are below!

Class AAA

1 HUNTINGTON 14.2 5 0 0 166 45 60 11 2 JEFFERSON 13.4 5 0 0 233 69 60 7 2 MARTINSBURG 13.4 5 0 0 229 73 60 7 4 UNIVERSITY 12.8 5 0 0 239 73 57 7 5 PRINCETON SENIOR 12 3 0 0 129 66 33 3 6 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 11.5 4 0 0 155 71 39 7 7 CABELL MIDLAND 11 4 1 0 190 71 48 7 8 SPRING VALLEY 10.6 4 1 0 223 72 48 5 9 GEORGE WASHINGTON 10 3 1 0 133 65 36 4 10 GREENBRIER EAST 9.75 3 1 0 132 81 33 6 11 SOUTH CHARLESTON 9.5 3 1 0 142 102 36 2 12 PARKERSBURG SOUTH 8 3 2 0 170 156 36 4 13 Brooke High School 7.33 2 1 0 76 72 21 1 14 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 7.2 3 2 0 144 173 33 3 15 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 7 2 2 0 82 97 24 4 16 WOODROW WILSON 6.25 2 2 0 94 128 24 1 17 JOHN MARSHALL 6.2 3 2 0 143 123 27 4 18 PARKERSBURG 5.6 2 3 0 79 165 24 4 19 WASHINGTON HIGH SCHOOL 4.8 2 3 0 55 69 24 0 19 HURRICANE 4.8 2 3 0 141 135 21 3 19 HAMPSHIRE 4.8 2 3 0 119 159 24 0 22 OAK HILL 4.4 2 3 0 197 158 21 1 23 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 4 2 3 0 68 148 18 2 23 WHEELING PARK 4 1 2 0 48 94 9 3 25 MUSSELMAN 3.5 1 3 0 125 175 12 2 26 BUCKHANNON-UPSHUR 3.33 1 2 0 54 103 9 1 27 MORGANTOWN 3 1 3 0 137 116 12 0 28 RIPLEY 2.4 1 4 0 99 172 12 0 28 Capital High School 2.4 1 4 0 118 151 12 0 30 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 1.8 1 4 0 14 215 9 0 31 PRESTON HIGH SCHOOL 0 0 2 0 7 69 0 0 31 RIVERSIDE 0 0 4 0 60 200 0 0

Class AA

1 KEYSER 11.67 3 0 0 130 41 30 5 2 LINCOLN 10.67 3 0 0 97 26 27 5 3 HERBERT HOOVER 10.6 5 0 0 249 29 45 8 4 INDEPENDENCE SENIOR 10 2 0 0 97 17 18 2 5 POCA 9.67 3 0 0 102 32 27 2 6 FRANKFORT 9.6 4 1 0 134 62 39 9 7 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 9 4 1 0 204 109 39 6 8 SCOTT 8 4 1 0 166 102 33 7 8 NICHOLAS COUNTY 8 3 1 0 131 68 30 2 10 LIBERTY (Raleigh) 7 2 1 0 34 63 18 3 11 ROANE COUNTY 6.25 3 1 0 111 33 21 4 12 WINFIELD 6.2 3 2 0 128 149 27 4 13 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 6 2 1 0 42 42 15 3 14 ROBERT C. BYRD 5.75 2 2 0 118 86 21 2 15 LOGAN 5.6 3 2 0 122 109 24 4 16 NORTH MARION 5.5 1 1 0 42 41 9 2 17 OAK GLEN HIGH SCHOOL 5 1 1 0 42 62 9 1 17 EAST FAIRMONT 5 2 2 0 82 111 18 2 17 GRAFTON 5 3 2 0 151 132 21 4 20 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 4 2 3 0 123 137 18 2 21 LIBERTY (Harrison) 3.8 2 3 0 114 157 18 1 22 BERKELEY SPRINGS 3.4 2 3 0 175 218 15 2 23 WAYNE 3 2 3 0 120 125 15 0 23 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 3 1 2 0 89 81 9 0 25 BRAXTON COUNTY 2.5 1 3 0 84 143 9 1 25 MINGO CENTRAL 2.5 1 3 0 90 107 9 1 27 SHADY SPRING 2.33 1 2 0 73 88 6 1 28 Lewis County 2.25 1 3 0 66 148 9 0 28 WYOMING EAST 2.25 1 3 0 54 172 9 0 28 WEIR 2.25 1 3 0 46 122 9 0 31 SISSONVILLE 2 1 4 0 66 196 9 1 32 Chapmanville Regional High School 1.8 1 4 0 108 148 9 0 33 WESTSIDE 0 0 3 0 26 131 0 0 33 ELKINS 0 0 4 0 34 159 0 0 33 PIKEVIEW 0 0 2 0 35 88 0 0 33 NITRO 0 0 5 0 42 139 0 0 33 BLUEFIELD 0 0 1 0 36 39 0 0

Class A