Week 7 WV high school football rankings

CHARLESTON, WV (WOWK) – The Week 7 WVSSAC high school football rankings are out; and Huntington is undefeated, tied for first, with Martinsburg.

George Washington jumped up from #11, to #9, and Ripley dropped to second to last place.

In Class AA, Herbert Hoover finally found themselves in the number one spot for the first time this season. The Huskies are still undefeated, sitting at 7-0, and Poca is sitting close behind at #2.

The northern part of the state is dominating the rankings for Class A. All of the top three undefeated teams are north of Clarksburg. We only have one area team in the top 20; and that is Man High School.

Below is the complete list of the rankings for every class!

Class AAA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 MARTINSBURG 15.14 7 0 0 336 106 84 22 1 HUNTINGTON 15.14 7 0 0 238 51 84 22 3 JEFFERSON 14.29 7 0 0 330 83 84 16 4 UNIVERSITY 13.17 6 0 0 275 87 69 10 5 PRINCETON SENIOR 13 4 0 0 150 80 45 7 6 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 12.17 6 0 0 228 71 63 10 7 CABELL MIDLAND 12.14 6 1 0 260 87 72 13 8 SOUTH CHARLESTON 11.67 5 1 0 194 136 60 10 9 GEORGE WASHINGTON 9.5 4 2 0 195 79 48 9 9 SPRING VALLEY 9.5 4 2 0 229 81 48 9 11 Brooke High School 9.2 4 1 0 127 107 42 4 12 GREENBRIER EAST 8.33 4 2 0 190 116 42 8 13 PARKERSBURG SOUTH 8.2 3 2 0 170 156 36 5 14 HURRICANE 7.57 4 3 0 217 171 45 8 15 JOHN MARSHALL 7.5 4 2 0 176 137 39 6 16 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 6.67 3 3 0 110 137 33 7 17 WHEELING PARK 6.5 2 2 0 89 100 21 5 18 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 5.57 3 4 0 156 245 33 6 18 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 5.57 3 4 0 88 190 33 6 20 OAK HILL 5.29 3 4 0 236 217 33 4 21 HAMPSHIRE 5.17 3 3 0 154 173 30 1 22 MORGANTOWN 4.67 2 4 0 177 171 24 4 22 MUSSELMAN 4.67 2 4 0 174 209 24 4 24 WOODROW WILSON 4.5 2 4 0 108 212 24 3 25 WASHINGTON HIGH SCHOOL 4.33 2 4 0 55 131 24 2 26 PARKERSBURG 4 2 5 0 130 245 24 4 27 BUCKHANNON-UPSHUR 3.33 2 4 0 99 151 18 2 28 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 3.14 2 5 0 47 251 21 1 29 Capital High School 2.17 1 5 0 118 165 12 1 29 RIVERSIDE 2.17 1 5 0 82 256 12 1 31 RIPLEY 1.71 1 6 0 120 242 12 0 32 PRESTON HIGH SCHOOL 0 0 4 0 19 172 0 0

Class AA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 HERBERT HOOVER 10.43 7 0 0 357 36 63 10 2 POCA 10.2 5 0 0 167 70 45 6 3 INDEPENDENCE SENIOR 9.8 5 0 0 276 58 39 10 4 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 9.67 5 1 0 239 142 48 10 5 NICHOLAS COUNTY 8.83 5 1 0 235 103 45 8 6 LIBERTY (Raleigh) 8.8 4 1 0 102 85 36 8 6 LINCOLN 8.8 4 1 0 131 67 36 8 8 NORTH MARION 8.5 3 1 0 126 60 30 4 9 ROANE COUNTY 8.33 5 1 0 156 40 42 8 10 KEYSER 7.2 3 2 0 182 110 30 6 10 ROBERT C. BYRD 7.2 3 2 0 153 99 30 6 12 EAST FAIRMONT 7.17 4 2 0 147 133 39 4 13 LOGAN 7.14 5 2 0 162 121 42 8 14 FRANKFORT 7 4 3 0 167 131 39 10 15 SCOTT 6.67 4 2 0 178 123 33 7 16 GRAFTON 6.29 5 2 0 245 151 36 8 17 SHADY SPRING 5.83 4 2 0 99 100 30 5 18 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 5.6 3 2 0 62 55 24 4 19 WINFIELD 5.5 3 3 0 154 177 27 6 20 OAK GLEN HIGH SCHOOL 5 2 2 0 109 114 18 2 21 LIBERTY (Harrison) 4.83 3 3 0 143 183 27 2 22 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 4.4 2 3 0 123 137 18 4 23 BERKELEY SPRINGS 3 2 4 0 206 271 15 3 23 BLUEFIELD 3 1 2 0 108 70 9 0 25 MINGO CENTRAL 2.67 2 4 0 167 162 15 1 26 WAYNE 2.14 2 5 0 142 208 15 0 27 WYOMING EAST 2 1 4 0 54 178 9 1 28 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 1.8 1 4 0 123 165 9 0 29 SISSONVILLE 1.67 1 5 0 78 233 9 1 29 BRAXTON COUNTY 1.67 1 5 0 123 229 9 1 31 Chapmanville Regional High School 1.5 1 5 0 115 203 9 0 31 WEIR 1.5 1 5 0 79 207 9 0 31 Lewis County 1.5 1 5 0 86 200 9 0 34 PIKEVIEW 1.33 1 5 0 81 256 6 2 35 WESTSIDE 1.29 1 6 0 80 241 9 0 36 NITRO 0 0 6 0 42 158 0 0 36 ELKINS 0 0 6 0 54 258 0 0

Class A