CHARLESTON, WV (WOWK) – The WVSSAC rankings for week seven were released Tuesday.

Two of our are teams are tied for first in Class AAA – Huntington and Cabell Midland – with Hurricane sitting in third.

In AA, Scott is still sitting in the number three spot, Mingo has moved to fifth, and Winfield in sixth.

In A, Man High is still in the top three sitting at number two.

The full list of rankings can be found below:

Class AAA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 HUNTINGTON 14 6 0 0 354 20 72 12 1 CABELL MIDLAND 14 7 0 0 336 98 78 20 3 HURRICANE 12.27 5 1 0 355 101 57 16.6 4 MORGANTOWN 12.1 5 1 0 193 67 57 15.6 5 MARTINSBURG 12 7 0 0 317 40 72 12 6 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 11.97 6 1 0 334 106 66 17.8 6 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 11.97 6 1 0 251 67 69 14.8 8 PRINCETON SENIOR 11.69 6 1 0 307 137 66 15.8 9 JEFFERSON 11.43 4 2 0 167 145 48 20.6 10 PARKERSBURG SOUTH 11.1 4 2 0 321 195 48 18.6 11 OAK HILL 10.97 5 1 0 164 106 54 11.8 12 GEORGE WASHINGTON 10.93 3 3 0 192 165 36 29.6 13 PARKERSBURG 10.63 4 2 0 236 99 48 15.8 14 WOODROW WILSON 10.57 5 2 0 227 218 57 17 15 WHEELING PARK 10.2 3 2 0 172 83 36 15 16 Brooke High School 8.87 4 3 0 171 138 42 20.1 17 MUSSELMAN 8.8 2 4 0 89 169 24 28.8 18 UNIVERSITY 8.62 3 3 0 167 148 36 15.7 19 Capital High School 8.17 2 4 0 114 341 24 25 19 SPRING VALLEY 8.17 2 4 0 194 172 24 25 21 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 7.93 3 4 0 118 182 33 22.5 22 BUCKHANNON-UPSHUR 6.33 2 5 0 124 214 21 23.3 23 WASHINGTON HIGH SCHOOL 5.63 2 5 0 125 259 21 18.4 24 RIVERSIDE 5.6 1 5 0 101 238 12 21.6 25 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 5.16 1 6 0 109 286 12 24.1 26 SOUTH CHARLESTON 5 0 6 0 7 450 0 30 27 PRESTON HIGH SCHOOL 4.92 1 5 0 87 237 9 20.5 28 HAMPSHIRE 4.8 2 5 0 111 248 21 12.6 29 JOHN MARSHALL 4.57 1 6 0 141 294 9 23 30 RIPLEY 3.86 1 6 0 70 228 12 15 31 GREENBRIER EAST 3.55 0 6 0 88 247 0 21.3 32 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 2.85 0 6 0 38 363 0 17.1

Class AA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 ROANE COUNTY 12.33 6 0 0 235 70 60 14 2 NORTH MARION 11.42 5 1 0 251 115 51 17.5 3 SCOTT 11.14 7 0 0 348 105 63 15 4 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 10.51 5 2 0 280 154 51 22.6 5 MINGO CENTRAL 10.33 6 1 0 235 76 48 24.3 6 WINFIELD 10.3 5 1 0 207 106 45 16.8 7 WEIR 10.14 6 1 0 247 110 48 23 8 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 9.75 5 1 0 267 142 48 10.5 9 HERBERT HOOVER 9.69 5 2 0 249 157 48 19.8 10 EAST FAIRMONT 9.58 5 1 0 265 133 48 9.5 11 Lewis County 9.32 4 2 0 149 134 39 16.9 12 FRANKFORT 8.44 4 3 0 221 148 36 23.1 13 KEYSER 8.33 4 2 0 183 112 42 8 14 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 8.3 4 2 0 243 130 39 10.8 15 LIBERTY (Harrison) 8.25 5 1 0 252 111 42 7.5 16 LINCOLN 8.16 5 2 0 274 112 45 12.1 17 Chapmanville Regional High School 7.88 3 3 0 126 181 27 20.3 18 NITRO 7.7 4 2 0 278 131 36 10.2 19 BLUEFIELD 7.55 3 3 0 162 109 30 15.3 20 INDEPENDENCE SENIOR 7.15 3 3 0 239 106 27 15.9 21 WAYNE 6.5 2 4 0 164 118 18 21 22 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 6.4 2 4 0 109 168 18 20.4 23 SHADY SPRING 6.39 3 4 0 151 242 24 20.7 24 NICHOLAS COUNTY 6.32 3 3 0 202 59 24 13.9 25 WESTSIDE 6.22 3 3 0 163 170 27 10.3 26 POCA 5.76 3 4 0 146 243 24 16.3 27 LOGAN 4.7 1 5 0 96 238 9 19.2 28 ROBERT C. BYRD 4.57 1 5 0 98 216 9 18.4 29 ELKINS 4.41 1 6 0 55 229 9 21.9 30 BRAXTON COUNTY 4.17 1 5 0 61 247 6 19 31 OAK GLEN HIGH SCHOOL 3.81 1 6 0 97 249 9 17.7 32 LIBERTY (Raleigh) 3.69 1 6 0 104 294 9 16.8 33 SISSONVILLE 3.3 0 6 0 63 255 0 19.8 34 GRAFTON 3.2 0 6 0 96 286 0 19.2 35 BERKELEY SPRINGS 3.13 0 7 0 61 349 0 21.9 36 WYOMING EAST 2.75 1 5 0 46 281 6 10.5 37 PIKEVIEW 2.1 0 7 0 54 292 0 14.7

Class A