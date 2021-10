Week 9 high school football rankings

CHARLESTON, WV (WOWK) – The Week 9 WVSSAC high school football rankings are out; and Poca is in first place for Class AA, with Herbert Hoover following close behind.

These two squads will face each other on the gridiron this week for possibly the most anticipated game of this season.

It will be our Friday Night Sports Zone Game of the Week, so tune in Friday night at 11 for the highlights!

In Class AAA, Cabell Midland jumped from No. 6 to the top three.

South Charleston dropped two spots, and are tied with George Washington.

Check out the complete list of all the rankings below!

Class AAA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 MARTINSBURG 16.44 9 0 0 441 125 108 40 2 HUNTINGTON 15.78 9 0 0 346 79 108 34 3 CABELL MIDLAND 13.44 8 1 0 365 115 96 25 4 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 13.43 7 0 0 270 78 75 19 5 JEFFERSON 13.25 7 1 0 333 125 84 22 5 UNIVERSITY 13.25 8 0 0 394 101 93 13 7 PRINCETON SENIOR 11.33 5 1 0 178 138 57 11 8 SPRING VALLEY 10.5 6 2 0 299 94 69 15 9 GREENBRIER EAST 9.88 6 2 0 288 129 66 13 10 SOUTH CHARLESTON 9.25 5 3 0 229 210 60 14 10 GEORGE WASHINGTON 9.25 5 3 0 250 149 60 14 12 HURRICANE 8.63 5 3 0 271 177 57 12 13 JOHN MARSHALL 7.63 5 3 0 227 176 51 10 14 MORGANTOWN 7.38 4 4 0 231 192 48 11 15 WHEELING PARK 7.17 3 3 0 162 132 33 10 16 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 7.13 4 4 0 157 206 45 12 17 WASHINGTON HIGH SCHOOL 6.63 4 4 0 98 171 48 5 18 Brooke High School 6.57 4 3 0 140 207 42 4 19 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 6.38 4 4 0 208 261 42 9 20 PARKERSBURG SOUTH 6 3 4 0 205 247 36 6 21 MUSSELMAN 5.38 3 5 0 227 255 36 7 22 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 5.25 3 5 0 104 211 33 9 22 PARKERSBURG 5.25 3 5 0 161 252 36 6 24 OAK HILL 4.88 3 5 0 257 258 33 6 25 WOODROW WILSON 4.29 2 5 0 143 260 24 6 26 HAMPSHIRE 4 3 5 0 200 300 30 2 27 RIVERSIDE 3.75 2 6 0 111 301 24 6 28 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 2.88 2 6 0 54 307 21 2 29 BUCKHANNON-UPSHUR 2.63 2 6 0 119 261 18 3 30 Capital High School 1.75 1 7 0 137 268 12 2 31 RIPLEY 1.33 1 8 0 141 312 12 0 32 PRESTON HIGH SCHOOL 0 0 6 0 40 242 0 0

Class AA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 POCA 12 7 0 0 207 103 63 21 2 HERBERT HOOVER 11.25 8 0 0 414 36 72 18 3 INDEPENDENCE SENIOR 10.71 7 0 0 407 86 54 21 4 LINCOLN 10.38 7 1 0 167 81 63 20 5 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 9.75 7 1 0 281 156 63 15 6 NORTH MARION 9.33 5 1 0 223 73 48 8 7 NICHOLAS COUNTY 8.25 6 2 0 257 160 54 12 8 ROANE COUNTY 8.13 6 2 0 229 90 51 14 9 LIBERTY (Raleigh) 8 5 2 0 162 138 42 14 10 FRANKFORT 7.88 5 3 0 220 131 48 15 11 ROBERT C. BYRD 7.57 4 3 0 174 120 42 11 12 KEYSER 7.29 4 3 0 212 155 36 15 13 GRAFTON 7.25 6 2 0 292 165 48 10 14 LOGAN 7.11 6 3 0 198 149 51 13 15 WINFIELD 7 5 3 0 232 184 45 11 15 SCOTT 7 5 3 0 240 163 42 14 17 BLUEFIELD 6.8 3 2 0 206 105 30 4 18 SHADY SPRING 6.13 5 3 0 139 159 42 7 19 BERKELEY SPRINGS 5.63 4 4 0 333 359 36 9 20 EAST FAIRMONT 5.5 4 4 0 209 230 39 5 21 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 5.43 3 4 0 144 178 27 11 22 LIBERTY (Harrison) 5.25 4 4 0 198 231 36 6 23 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 5.13 4 4 0 98 114 30 11 24 MINGO CENTRAL 3.5 3 5 0 212 231 24 4 25 OAK GLEN HIGH SCHOOL 3.14 2 5 0 128 209 18 4 26 SISSONVILLE 2.63 2 6 0 130 299 18 3 27 PIKEVIEW 2.57 2 5 0 109 268 15 3 28 Chapmanville Regional High School 2.5 2 6 0 169 243 18 2 29 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 2.43 2 5 0 145 217 15 2 30 Lewis County 2.38 2 6 0 145 258 18 1 31 BRAXTON COUNTY 2.13 2 6 0 176 292 15 2 32 WAYNE 1.78 2 7 0 180 293 15 1 33 NITRO 1.38 1 7 0 43 192 9 2 34 WYOMING EAST 1.25 1 7 0 79 243 9 1 35 WEIR 1.13 1 7 0 107 249 9 0 36 WESTSIDE 1.11 1 8 0 102 271 9 1 37 ELKINS 0 0 8 0 54 312 0 0

Class A