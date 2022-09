CHARLESTON, WV (WOWK) – It’s week six of the West Virginia high school football season, and below is the list of top 20 rankings by the WVSSAC.

Class AAA

# School name Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 PARKERSBURG SOUTH 13.8 5 0 0 295 62 60 9 2 SPRING VALLEY 13 4 0 0 126 87 42 10 3 MARTINSBURG 12.2 4 1 0 224 87 48 13 4 MUSSELMAN 11.8 4 1 0 134 141 48 11 5 HURRICANE 10.6 4 1 0 230 59 45 8 6 HUNTINGTON 10 3 1 0 196 56 36 4 6 MORGANTOWN 10 3 1 0 142 63 36 4 8 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 9.8 4 1 0 184 59 42 7 9 CABELL MIDLAND 9.75 3 1 0 163 44 36 3 10 WOODROW WILSON 9.4 4 1 0 183 132 45 2 11 PRINCETON SENIOR 9 3 1 0 128 60 33 3 12 GEORGE WASHINGTON 8.2 3 2 0 117 156 36 5 12 JEFFERSON 8.2 3 2 0 145 94 36 5 14 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 7.8 3 2 0 118 148 33 6 15 UNIVERSITY 7.6 3 2 0 125 173 33 5 16 WHEELING PARK 7.4 3 2 0 194 182 33 4 16 OAK HILL 7.4 3 2 0 135 97 33 4 18 PARKERSBURG 6.25 2 2 0 104 114 24 1 18 BUCKHANNON-UPSHUR 6.25 2 2 0 53 122 21 4 18 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 6.25 2 2 0 65 102 24 1 21 Brooke High School 5.75 2 2 0 82 70 21 2

Class AA

# School name Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 NORTH MARION 11.4 5 0 0 172 29 51 6 2 SCOTT 10.8 5 0 0 202 78 45 9 3 INDEPENDENCE SENIOR 10.6 5 0 0 300 8 48 5 4 FRANKFORT 10.4 5 0 0 209 42 45 7 5 ROANE COUNTY 10.2 5 0 0 199 70 42 9 6 WINFIELDS 9 4 1 0 143 97 36 9 7 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 8 4 1 0 179 108 33 7 7 KEYSER 8 3 1 0 149 88 27 5 9 LOGAN 7.8 4 1 0 155 69 33 6 10 NICHOLAS COUNTY 7.5 3 1 0 144 61 27 3 11 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 6.8 3 2 0 165 106 30 4 12 EAST FAIRMONT 6.2 3 2 0 137 101 30 1 12 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 6.2 3 2 0 165 63 30 1 14 Chapmanville Regional High School 6 3 2 0 179 132 27 3 15 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 5.8 3 2 0 187 79 27 2 16 WEIR 5.4 3 2 0 114 97 24 3 17 HERBERT HOOVER 5 2 2 0 131 95 18 2 18 Lewis County 4.75 2 2 0 101 123 18 1 18 LINCOLN 4.75 2 2 0 136 86 18 1 20 LIBERTY (Harrison) 4.5 2 2 0 52 84 18 0

Class A