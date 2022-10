CHARLESTON, WV (WOWK) – The week eight WVSSAC high school football rankings are out, and below are the full lists broken down by class.

The most notable change in Class AAA was Cabell Midland dropped from No. 3 to No. 8. Hurricane jumped up from No. 4 and is now tied for first with Parkersburg South.

In Class AA, Logan dropped out of the top ten, now sitting at No. 11; the rest of the top ten is pretty much the same.

In Class A, Wahama jumped up from No. 6 to No. 5, and Man dropped to No. 11.

Below are the full lists of rankings:

Class AAA

Ranking School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 PARKERSBURG SOUTH 12.86 6 1 0 359 131 72 18 1 HURRICANE 12.86 6 1 0 314 86 69 21 3 HUNTINGTON 12.57 6 1 0 328 91 72 16 4 SPRING VALLEY 12.43 6 1 0 224 108 66 21 5 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 11.86 6 1 0 267 92 66 17 6 MARTINSBURG 11.75 6 2 0 385 123 72 22 7 MUSSELMAN 11.14 5 2 0 203 188 60 18 8 CABELL MIDLAND 10.57 5 2 0 245 96 60 14 9 WHEELING PARK 10.29 5 2 0 262 203 57 15 9 GEORGE WASHINGTON 10.29 5 2 0 223 192 60 12 11 JEFFERSON 10 5 2 0 233 107 60 10 12 UNIVERSITY 9.57 5 2 0 216 188 57 10 13 PRINCETON SENIOR 9.33 4 2 0 197 116 45 11 14 OAK HILL 8.38 5 3 0 188 164 57 10 15 MORGANTOWN 8.14 4 3 0 211 141 45 12 16 WOODROW WILSON 8.13 5 3 0 247 237 57 8 17 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 8 4 3 0 160 238 45 11 18 JOHN MARSHALL 7.14 4 3 0 152 147 42 8 19 Brooke High School 6.71 4 3 0 141 104 42 5 20 GREENBRIER EAST 5.57 3 4 0 177 147 33 6 21 PARKERSBURG 5.43 3 4 0 186 214 36 2 22 HAMPSHIRE 4.38 3 5 0 161 254 33 2 23 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 3.71 2 5 0 121 229 24 2 23 BUCKHANNON-UPSHUR 3.71 2 5 0 101 233 21 5 23 Capital High School 3.71 2 5 0 68 288 24 2 26 RIVERSIDE 3.43 2 5 0 152 177 24 0 27 RIPLEY 3 2 6 0 103 253 24 0 28 PRESTON HIGH SCHOOL 1.86 1 6 0 119 248 12 1 28 WASHINGTON HIGH SCHOOL 1.86 1 6 0 110 233 12 1 30 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 0 0 7 0 79 340 0 0 30 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 0 0 7 0 66 256 0 0 30 SOUTH CHARLESTON 0 0 7 0 37 314 0 0

Class AA

Ranking School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 SCOTT 12.14 7 0 0 264 104 63 22 2 ROANE COUNTY 11.57 7 0 0 288 83 63 18 3 INDEPENDENCE SENIOR 11.43 7 0 0 396 24 63 17 4 NORTH MARION 10.88 7 1 0 292 63 69 18 5 WINFIELD 10.14 6 1 0 270 110 54 17 6 FRANKFORT 9.57 6 1 0 244 106 57 10 7 NICHOLAS COUNTY 9.29 6 1 0 294 74 51 14 7 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 9.29 6 1 0 237 142 54 11 9 EAST FAIRMONT 8.29 5 2 0 219 141 48 10 10 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 8.13 5 3 0 223 139 48 17 11 LOGAN 7.88 6 2 0 228 117 51 12 12 LINCOLN 7.57 5 2 0 230 140 45 8 13 HERBERT HOOVER 7.5 4 2 0 213 140 36 9 14 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 6.43 4 3 0 227 115 39 6 15 KEYSER 6.14 4 3 0 207 147 33 10 16 WEIR 6 5 3 0 217 160 42 6 16 Chapmanville Regional High School 6 4 3 0 238 195 36 6 18 LIBERTY (Harrison) 5.57 4 3 0 118 164 36 3 19 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 4.71 3 4 0 247 160 27 6 19 Lewis County 4.71 3 4 0 163 235 30 3 21 BLUEFIELD 4.25 3 5 0 228 230 27 7 22 MINGO CENTRAL 3.86 3 4 0 203 213 24 3 23 WAYNE 3.63 3 5 0 174 202 27 2 24 NITRO 3.14 2 5 0 128 215 21 1 25 ROBERT C. BYRD 2.86 2 5 0 161 218 18 2 25 PIKEVIEW 2.86 2 5 0 120 206 18 2 27 SHADY SPRING 2.63 2 6 0 153 302 15 6 27 OAK GLEN HIGH SCHOOL 2.63 2 6 0 115 303 15 6 29 WESTSIDE 2.57 2 5 0 85 290 18 0 30 WYOMING EAST 2 2 5 0 157 312 12 2 31 GRAFTON 1.75 1 7 0 110 252 12 2 32 POCA 1.57 1 6 0 122 306 9 2 33 ELKINS 1.43 1 6 0 71 251 9 1 33 SISSONVILLE 1.43 1 6 0 133 314 9 1 35 BRAXTON COUNTY 1.29 1 6 0 125 310 9 0 36 LIBERTY (Raleigh) 1 1 6 0 86 261 6 1 37 BERKELEY SPRINGS 0 0 8 0 147 376 0 0

Class A