CHARLESTON, WV (WOWK) – The WVSSAC week seven rankings for high school football were released today, and we saw quite a bit of movement across all classes.

In Class AAA, Spring Valley dropped from No. 1 to No. 6., Huntington jumped from No. 8 to No. 4, and Cabell Midland jumped up two spots, now sitting at No. 3.

In Class AA, Logan dropped from No. 6 to No. 9, Fairmont Senior dropped from No. 9 to No. 12, and Scott stays in the number one spot.

In Class A, Petersburg dropped out of the top ten, now sitting at No. 12, Man jumped up from No. 11 to No. 8, and Wahama dropped from No. 5 to No. 7.

Below are the full lists of rankings:

Class AAA

Ranking School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 MUSSELMAN 12.83 5 1 0 196 154 60 17 2 PARKERSBURG SOUTH 12.33 5 1 0 315 90 60 14 3 CABELL MIDLAND 12 5 1 0 231 61 60 12 4 HUNTINGTON 11.83 5 1 0 287 71 60 11 5 HURRICANE 11.67 5 1 0 279 72 57 13 6 SPRING VALLEY 11.5 5 1 0 160 108 54 15 7 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 11.29 6 1 0 267 92 66 13 7 MARTINSBURG 11.29 5 2 0 322 123 60 19 9 JEFFERSON 10 5 2 0 233 107 60 10 10 GEORGE WASHINGTON 9.83 4 2 0 159 166 48 11 11 MORGANTOWN 9.33 4 2 0 170 97 45 11 12 UNIVERSITY 9.29 5 2 0 216 188 57 8 13 WHEELING PARK 9 4 2 0 228 196 45 9 14 WOODROW WILSON 8.71 5 2 0 240 181 57 4 15 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 7.86 4 3 0 160 238 45 10 16 Brooke High School 7.83 4 2 0 141 77 42 5 17 PRINCETON SENIOR 7.6 3 2 0 141 109 33 5 18 OAK HILL 7.43 4 3 0 161 157 45 7 19 PARKERSBURG 6.17 3 3 0 166 173 36 1 20 JOHN MARSHALL 5.83 3 3 0 125 147 30 5 21 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 4.33 2 4 0 121 166 24 2 21 BUCKHANNON-UPSHUR 4.33 2 4 0 94 206 21 5 23 Capital High School 4.17 2 4 0 68 224 24 1 23 GREENBRIER EAST 4.17 2 4 0 130 139 21 4 25 HAMPSHIRE 3.43 2 5 0 118 225 24 0 25 RIPLEY 3.43 2 5 0 95 206 24 0 27 WASHINGTON HIGH SCHOOL 2 1 5 0 110 211 12 0 27 RIVERSIDE 2 1 5 0 121 177 12 0 29 SOUTH CHARLESTON 0 0 6 0 37 283 0 0 29 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 0 0 6 0 52 232 0 0 29 PRESTON HIGH SCHOOL 0 0 6 0 97 248 0 0 29 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 0 0 6 0 53 276 0 0

Class AA

Ranking School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 SCOTT 11.57 7 0 0 264 104 63 18 2 ROANE COUNTY 11.33 6 0 0 239 76 54 14 3 INDEPENDENCE SENIOR 11 6 0 0 344 24 57 9 4 NORTH MARION 10.29 6 1 0 235 56 60 12 5 WINFIELD 9.83 5 1 0 207 97 45 14 6 FRANKFORT 9.57 6 1 0 244 106 57 10 7 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 8.83 5 1 0 213 128 42 11 7 NICHOLAS COUNTY 8.83 5 1 0 232 61 42 11 9 LOGAN 7.71 5 2 0 192 103 42 12 10 HERBERT HOOVER 7.33 4 2 0 213 140 36 8 10 EAST FAIRMONT 7.33 4 2 0 171 134 39 5 12 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 7.29 4 3 0 185 139 39 12 13 LINCOLN 7.17 4 2 0 188 126 36 7 14 KEYSER 7 4 2 0 191 128 33 9 15 LIBERTY (Harrison) 6.5 4 2 0 111 116 36 3 16 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 5.5 3 3 0 165 107 30 3 16 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 5.5 3 3 0 220 113 27 6 16 Lewis County 5.5 3 3 0 156 178 30 3 19 Chapmanville Regional High School 5.17 3 3 0 212 174 27 4 20 WEIR 5 4 3 0 176 141 30 5 21 WAYNE 4.14 3 4 0 153 176 27 2 22 ROBERT C. BYRD 3.33 2 4 0 161 180 18 2 23 NITRO 3.14 2 5 0 128 215 21 1 24 WESTSIDE 3 2 4 0 72 228 18 0 24 BLUEFIELD 3 2 5 0 182 210 18 3 26 PIKEVIEW 2.86 2 5 0 120 206 18 2 26 SHADY SPRING 2.86 2 5 0 125 250 15 5 26 OAK GLEN HIGH SCHOOL 2.86 2 5 0 103 259 15 5 29 MINGO CENTRAL 2.83 2 4 0 151 185 15 2 30 WYOMING EAST 2.33 2 4 0 149 250 12 2 31 GRAFTON 2 1 6 0 79 204 12 2 32 SISSONVILLE 1.67 1 5 0 120 251 9 1 32 ELKINS 1.67 1 5 0 57 209 9 1 34 BRAXTON COUNTY 1.5 1 5 0 118 261 9 0 35 POCA 1.43 1 6 0 122 306 9 1 36 LIBERTY (Raleigh) 1.17 1 5 0 72 225 6 1 37 BERKELEY SPRINGS 0 0 7 0 118 333 0 0

Class A