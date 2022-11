CHARLESTON, WV (WOWK) – It’s the last week of regular season high school football in West Virginia.

Today, the week 10 rankings came out; next Tuesday, the final regular season rankings will be released.

The biggest change in Class AAA is Parkersburg South jumped up to No. 1, and Musselman dropped from No. 5 to No. 9.

In Class AA, Scott dropped from No. 1 to No. 4, Winfield moved up from No. 5 to No. 3, East Fairmont cracked the top 10 at No. 9.

In Class A, Man moved up from No. 12 to No. 9, but the rest of the top 10 is pretty similar.

Below is the full list of the rankings for every class.

Class AAA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 PARKERSBURG SOUTH 14 8 1 0 440 174 96 30 2 HURRICANE 13.78 8 1 0 427 93 93 31 3 HUNTINGTON 13.67 8 1 0 439 119 96 27 4 MARTINSBURG 13.22 7 2 0 448 136 84 35 5 SPRING VALLEY 12.11 7 2 0 277 157 78 31 6 BRIDGEPORT SENIOR HIGH SCHOOL 11.89 7 2 0 358 147 78 29 6 GEORGE WASHINGTON 11.89 7 2 0 296 225 84 23 8 PRINCETON SENIOR 11.25 6 2 0 279 163 69 21 9 MUSSELMAN 10.89 6 3 0 278 250 72 26 10 MORGANTOWN 10.11 6 3 0 279 168 69 22 10 WHEELING PARK 10.11 6 3 0 345 255 69 22 10 JEFFERSON 10.11 6 3 0 300 177 72 19 13 CABELL MIDLAND 9.63 5 3 0 266 137 60 17 14 WOODROW WILSON 9.33 6 3 0 268 244 69 15 15 UNIVERSITY 9.11 6 3 0 283 219 69 13 16 HEDGESVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 7 4 5 0 167 327 45 18 17 OAK HILL 6.8 5 5 0 209 219 57 11 18 SPRING MILLS HIGH SCHOOL 6.11 4 5 0 185 251 48 7 19 PARKERSBURG 6 4 5 0 240 254 48 6 20 JOHN MARSHALL 5.89 4 5 0 159 238 42 11 21 BUCKHANNON-UPSHUR 5.44 4 5 0 174 245 42 7 22 Brooke High School 5.22 4 5 0 168 174 42 5 23 GREENBRIER EAST 4.56 3 6 0 211 244 33 8 24 RIVERSIDE 4.11 3 6 0 224 233 36 1 25 HAMPSHIRE 3.89 3 6 0 164 289 33 2 26 RIPLEY 3.5 3 7 0 155 307 33 2 27 WASHINGTON HIGH SCHOOL 3 2 7 0 145 290 24 3 27 Capital High School 3 2 7 0 88 366 24 3 29 PRESTON HIGH SCHOOL 1.56 1 8 0 141 320 12 2 30 SOUTH CHARLESTON 1.33 1 8 0 56 400 12 0 31 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL 1.11 1 8 0 116 335 9 1 32 ST. ALBANS HIGH SCHOOL 0 0 9 0 103 429 0 0

Class AA

Rank School Rating Won Lost Tied Scored Allowed Points Bonus 1 INDEPENDENCE SENIOR 11.89 9 0 0 520 31 81 26 2 ROANE COUNTY 11.78 9 0 0 372 102 75 31 3 WINFIELD 11.67 8 1 0 367 134 72 33 4 SCOTT 11.22 8 1 0 327 166 72 29 5 FRANKFORT 10.89 8 1 0 335 139 75 23 6 NORTH MARION 10.22 7 2 0 312 104 69 23 7 CLAY COUNTY HIGH SCHOOL 9.63 7 1 0 265 161 60 17 8 LINCOLN 9 7 2 0 319 186 63 18 9 FAIRMONT SENIOR HIGH SCHOOL 8.89 6 3 0 265 152 57 23 9 EAST FAIRMONT 8.89 7 2 0 295 147 66 14 11 HERBERT HOOVER 8.75 6 2 0 331 156 54 16 12 Chapmanville Regional High School 7.67 6 3 0 329 222 54 15 13 NICHOLAS COUNTY 7.56 6 3 0 308 153 51 17 14 LOGAN 7.33 6 3 0 235 166 51 15 15 WEIR 7.3 7 3 0 258 174 63 10 16 BLUEFIELD 6.8 5 5 0 306 268 48 20 17 POINT PLEASANT SENIOR/MIDDLE SCHOOL 6.67 5 4 0 271 158 51 9 18 KEYSER 6.22 5 4 0 275 215 39 17 19 ROBERT C. BYRD 5.22 4 5 0 222 248 36 11 20 Lewis County 5.11 4 5 0 204 294 39 7 21 WAYNE 4.56 4 5 0 220 238 36 5 22 LIBERTY (Harrison) 4.33 4 5 0 157 261 36 3 23 PIKEVIEW 3.89 4 5 0 206 250 33 2 24 PHILIP BARBOUR HIGH SCHOOL 3.67 3 6 0 296 229 27 6 25 NITRO 3.56 3 6 0 171 306 30 2 26 MINGO CENTRAL 3.22 3 6 0 226 310 24 5 27 SHADY SPRING 3.2 3 7 0 212 342 24 8 28 WESTSIDE 3 3 6 0 150 366 24 3 29 OAK GLEN HIGH SCHOOL 2.33 2 7 0 115 331 15 6 30 WYOMING EAST 1.56 2 7 0 189 438 12 2 30 GRAFTON 1.56 1 8 0 110 300 12 2 32 POCA 1.22 1 8 0 163 418 9 2 33 SISSONVILLE 1.11 1 8 0 197 393 9 1 33 ELKINS 1.11 1 8 0 97 343 9 1 35 BRAXTON COUNTY 1 1 8 0 146 376 9 0 36 LIBERTY (Raleigh) 0.89 1 8 0 104 343 6 2 37 BERKELEY SPRINGS 0 0 10 0 153 488 0 0

Class A