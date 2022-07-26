...FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING…
* WHAT…FLASH FLOODING CAUSED BY EXCESSIVE RAINFALL IS POSSIBLE.
* WHERE…PORTIONS OF NORTHEAST KENTUCKY, SOUTHEAST OHIO, SOUTHWEST VIRGINIA AND WEST VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES, IN NORTHEAST KENTUCKY: BOYD, CARTER, GREENUP AND LAWRENCE KY. IN SOUTHEAST OHIO: GALLIA, JACKSON OH, LAWRENCE OH AND MEIGS. IN SOUTHWEST VIRGINIA: BUCHANAN AND DICKENSON. IN WEST VIRGINIA: BOONE, BRAXTON, CABELL, CALHOUN, CLAY, GILMER, JACKSON WV, KANAWHA, LEWIS, LINCOLN, LOGAN, MASON, MCDOWELL, MINGO, NORTHWEST FAYETTE, NORTHWEST NICHOLAS, NORTHWEST POCAHONTAS, NORTHWEST RALEIGH, NORTHWEST RANDOLPH, NORTHWEST WEBSTER, PUTNAM, ROANE, SOUTHEAST FAYETTE, SOUTHEAST NICHOLAS, SOUTHEAST POCAHONTAS, SOUTHEAST RALEIGH, SOUTHEAST RANDOLPH, SOUTHEAST WEBSTER, UPSHUR, WAYNE, WIRT AND WYOMING.
* WHEN…THROUGH FRIDAY MORNING.
* IMPACTS…EXCESSIVE RUNOFF MAY RESULT IN FLOODING OF RIVERS, CREEKS, STREAMS, AND OTHER LOW-LYING AND FLOOD-PRONE LOCATIONS. FLOODING MAY OCCUR IN POOR DRAINAGE AND URBAN AREAS. LOW-WATER CROSSINGS MAY BE FLOODED. STORM DRAINS AND DITCHES MAY BECOME CLOGGED WITH DEBRIS.
* ADDITIONAL DETAILS… – SEVERAL ROUNDS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL AFFECT THE AREA THROUGH THURSDAY NIGHT. RAINFALL AMOUNTS OF 3 TO 5 INCHES ARE EXPECTED BY WEEKS END, WITH LOCALIZED HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.