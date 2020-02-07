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Snow day FINALLY arrives for everyone with some impressive totals!

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Mother Nature took her snow broom and swept it across southern Ohio, Kentucky and West Virginia and she cleaned house! Snow totals were impressive too.

Generally, there was a good stripe of snow from Greenup, KY along the Ohio River to Parkersburg and either side of that line we saw totals of 3 to 4 inches!

The storm system finally arrived bringing a winter blanket to everyone. It was like your Christmas gift you wished for…that got lost in the mail. It has made its appearance and we’re the benefactors.

We still have snow squalls possible through the afternoon and early evening. Then a warmup through the weekend with a sprinkle or flurry on Saturday afternoon briefly. Rain will return next week!

..TIME...   ...EVENT...      ...CITY LOCATION...     ...LAT.LON...
..DATE...   ....MAG....      ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE....
            ..REMARKS..

0700 AM     SNOW             1 ESE PENNSBORO         39.27N  80.96W
02/07/2020  M2.0 INCH        RITCHIE            WV   COCORAHS

            SNOW DEPTH.

0700 AM     SNOW             1 WSW HUNTINGTON        38.41N  82.44W
02/07/2020  M1.0 INCH        CABELL             WV   COCORAHS

            24-HOUR SNOWFALL.

0700 AM     SNOW             6 NE WEST UNION         39.35N  80.69W
02/07/2020  M1.4 INCH        DODDRIDGE          WV   COCORAHS

            24-HOUR SNOWFALL.

0700 AM     SNOW             1 ESE PENNSBORO         39.27N  80.96W
02/07/2020  M2.0 INCH        RITCHIE            WV   COCORAHS

            24-HOUR SNOWFALL.

0700 AM     SNOW             4 SW GLOUSTER           39.47N  82.13W
02/07/2020  M1.5 INCH        ATHENS             OH   COCORAHS

            SNOW DEPTH.

0700 AM     SNOW             2 E WILKESVILLE         39.07N  82.29W
02/07/2020  M2.0 INCH        MEIGS              OH   CO-OP OBSERVER

            SNOW DEPTH.

0700 AM     SNOW             1 NE CATLETTSBURG       38.42N  82.59W
02/07/2020  M1.0 INCH        LAWRENCE           OH   CO-OP OBSERVER

            SNOW DEPTH.

0700 AM     SNOW             4 SW GLOUSTER           39.47N  82.13W
02/07/2020  M1.5 INCH        ATHENS             OH   COCORAHS

            24-HOUR SNOWFALL.

0700 AM     SNOW             1 WSW HUNTINGTON        38.41N  82.44W
02/07/2020  M1.0 INCH        CABELL             WV   COCORAHS

            SNOW DEPTH.

0700 AM     SNOW             2 E WILKESVILLE         39.07N  82.29W
02/07/2020  M2.2 INCH        MEIGS              OH   CO-OP OBSERVER

            24-HOUR SNOWFALL.

0700 AM     SNOW             1 NE CATLETTSBURG       38.42N  82.59W
02/07/2020  M1.5 INCH        LAWRENCE           OH   CO-OP OBSERVER

            24-HOUR SNOWFALL.

0800 AM     SNOW             6 E POINT PLEASANT      38.86N  82.02W
02/07/2020  M3.0 INCH        MASON              WV   COCORAHS

            24-HOUR SNOWFALL.

0800 AM     SNOW             2 ESE HUNTINGTON        38.41N  82.40W
02/07/2020  M1.4 INCH        CABELL             WV   COCORAHS

            SNOW DEPTH.

0800 AM     SNOW             6 E POINT PLEASANT      38.86N  82.02W
02/07/2020  M3.0 INCH        MASON              WV   COCORAHS

            SNOW DEPTH.

0800 AM     SNOW             2 ESE HUNTINGTON        38.41N  82.40W
02/07/2020  M1.4 INCH        CABELL             WV   COCORAHS

            24-HOUR SNOWFALL.

0802 AM     SNOW             OLIVE HILL              38.34N  83.10W
02/07/2020  M3.0 INCH        CARTER             KY   CO-OP OBSERVER

            SNOW DEPTH.

0802 AM     SNOW             OLIVE HILL              38.34N  83.10W
02/07/2020  M3.3 INCH        CARTER             KY   CO-OP OBSERVER

            24-HOUR SNOWFALL.

0815 AM     SNOW             3 SE AMESVILLE          39.37N  81.92W
02/07/2020  M3.0 INCH        ATHENS             OH   COCORAHS

            24-HOUR SNOWFALL.

0815 AM     SNOW             3 SE AMESVILLE          39.37N  81.92W
02/07/2020  M3.0 INCH        ATHENS             OH   COCORAHS

            SNOW DEPTH.

0820 AM     SNOW             1 W SAINT MARYS         39.39N  81.22W
02/07/2020  M3.0 INCH        WASHINGTON         OH   CO-OP OBSERVER

            SNOW DEPTH.

0820 AM     SNOW             1 W SAINT MARYS         39.39N  81.22W
02/07/2020  M2.7 INCH        WASHINGTON         OH   CO-OP OBSERVER

            24-HOUR SNOWFALL.

0823 AM     SNOW             2 NE ROCK CAVE          38.86N  80.31W
02/07/2020  M2.3 INCH        UPSHUR             WV   CO-OP OBSERVER

            24-HOUR SNOWFALL.

0823 AM     SNOW             2 NE ROCK CAVE          38.86N  80.31W
02/07/2020  M2.0 INCH        UPSHUR             WV   CO-OP OBSERVER

            SNOW DEPTH.

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Washington DC Bureau

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